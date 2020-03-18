Стало известно, что 18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор Гульнаре Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана. Не так давно женщина через свою дочь Иман опубликовала в Сети просьбу о помощи. Она была готова отдать «единственно оставшиеся» у семьи средства (686 миллионов долларов) в пользу государства, лишь бы воссоединиться со своими детьми.
Судя по всему, ее мольба так и не была услышана. Как сообщает РИА Новости, тюремный срок Каримовой был увеличен. За организацию преступного сообщества, легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности, и другие преступления ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
Напомним, в 2015-м дочь Ислама Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в 2017-м она получила 5 лет тюрьмы по обвинению в хищении и растрате государственной собственности. В марте 2019 года ее перевели в колонию общего режима из-за того, что она нарушила условия отбывания наказания.
В связи с новым сроком ожидается, что Гульнара Каримова сможет выйти на свободу в январе 2029 года.
18 марта 2020 · ·
Комментарии0