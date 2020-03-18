Стало известно, что 18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор Гульнаре Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана. Не так давно женщина через свою дочь Иман опубликовала в Сети просьбу о помощи. Она была готова отдать «единственно оставшиеся» у семьи средства (686 миллионов долларов) в пользу государства, лишь бы воссоединиться со своими детьми.

Судя по всему, ее мольба так и не была услышана. Как сообщает РИА Новости, тюремный срок Каримовой был увеличен. За организацию преступного сообщества, легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности, и другие преступления ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.