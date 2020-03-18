Молившей о помиловании дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой увеличили срок заключения до 13 лет

Старшая дочь Ислама Каримова, отбывающая срок в колонии общего режима, теперь может выйти на свободу лишь в 2029 году.

Гульнара Каримова

Стало известно, что 18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор Гульнаре Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана. Не так давно женщина через свою дочь Иман опубликовала в Сети просьбу о помощи. Она была готова отдать «единственно оставшиеся» у семьи средства (686 миллионов долларов) в пользу государства, лишь бы воссоединиться со своими детьми.

Судя по всему, ее мольба так и не была услышана. Как сообщает РИА Новости, тюремный срок Каримовой был увеличен. За организацию преступного сообщества, легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности, и другие преступления ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. 

Гульнара Каримова

Напомним, в 2015-м дочь Ислама Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в 2017-м она получила 5 лет тюрьмы по обвинению в хищении и растрате государственной собственности. В марте 2019 года ее перевели в колонию общего режима из-за того, что она нарушила условия отбывания наказания.

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В прошлом Гульнара Каримова была известной светской леди
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В связи с новым сроком ожидается, что Гульнара Каримова сможет выйти на свободу в январе 2029 года.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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