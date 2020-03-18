Еще до того, как стать частью британской королевской семьи, Меган Маркл с максимальным вниманием относилась к правилам личной гигиены: она боялась подхватить какую-нибудь инфекцию или даже просто простудиться.

В блоге The Tig экс-актриса рассказывала о своих способах защититься от вирусов: например, всегда иметь при себе антисептик, чтобы обработать руки или кресло в самолете, а также шарф, чтобы закрыть лицо при нахождении рядом с болеющим.

Едва мир заговорил о коронавирусе, Маркл тут же приняла меры.