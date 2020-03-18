Еще до того, как стать частью британской королевской семьи, Меган Маркл с максимальным вниманием относилась к правилам личной гигиены: она боялась подхватить какую-нибудь инфекцию или даже просто простудиться.
В блоге The Tig экс-актриса рассказывала о своих способах защититься от вирусов: например, всегда иметь при себе антисептик, чтобы обработать руки или кресло в самолете, а также шарф, чтобы закрыть лицо при нахождении рядом с болеющим.
Едва мир заговорил о коронавирусе, Маркл тут же приняла меры.
Западным СМИ стало известно, что в связи с обострившейся ситуацией Сассексы разработали целый свод правил для сотрудников своей резиденции и тщательно следят за их исполнением.
Так, работникам дома герцога и герцогини нельзя выходить на улицу, не надев защитные перчатки.
Помимо этого слуги должны минимизировать контакты со всеми, кто находится вне резиденции королевских особ, и тщательно следить за своим здоровьем и гигиеной.
Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган продолжают дистанционно работать над своими благотворительными проектами, посвященными психическому здоровью человечества, ведь сейчас эта тема как никогда актуальна.
А в свободные минуты принц общается со своими родственниками.
«Он очень волнуется за бабушку и отца и просит их быть особенно внимательными к своему здоровью и не пренебрегать любыми способами личной защиты», — поведал изданию инсайдер.
18 марта 2020 · ·
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