Сотрудники в перчатках и минимум контактов: как Меган Маркл защищает свою семью во время пандемии

Меган Маркл всегда внимательно подходила к теме защиты от инфекций. Теперь же, в разгар болезни, распространившейся по всему миру, герцогиня особенно тщательно следует правилам гигиены.

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном

Еще до того, как стать частью британской королевской семьи, Меган Маркл с максимальным вниманием относилась к правилам личной гигиены: она боялась подхватить какую-нибудь инфекцию или даже просто простудиться. 

В блоге The Tig экс-актриса рассказывала о своих способах защититься от вирусов: например, всегда иметь при себе антисептик, чтобы обработать руки или кресло в самолете, а также шарф, чтобы закрыть лицо при нахождении рядом с болеющим. 

Едва мир заговорил о коронавирусе, Маркл тут же приняла меры. 

Принц Гарри, Меган Маркл

Западным СМИ стало известно, что в связи с обострившейся ситуацией Сассексы разработали целый свод правил для сотрудников своей резиденции и тщательно следят за их исполнением. 

Так, работникам дома герцога и герцогини нельзя выходить на улицу, не надев защитные перчатки. 

Помимо этого слуги должны минимизировать контакты со всеми, кто находится вне резиденции королевских особ, и тщательно следить за своим здоровьем и гигиеной. 

...
Меган Маркл внимательно следит за ситуацией с коронавирусом
1 из 10

Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган продолжают дистанционно работать над своими благотворительными проектами, посвященными психическому здоровью человечества, ведь сейчас эта тема как никогда актуальна.

А в свободные минуты принц общается со своими родственниками. 

«Он очень волнуется за бабушку и отца и просит их быть особенно внимательными к своему здоровью и не пренебрегать любыми способами личной защиты», — поведал изданию инсайдер. 

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Несколько дней назад Кейт шопилась в Лондоне безо всяких перчаток.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633