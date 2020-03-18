«В магазинах только компот из сухофруктов и хмели-сунели. Просыпаемся в 4, чтобы встать всей семьей в очередь за маслом — дают по две пачки в одни руки раз в пару месяцев. В школе кормят сухими булочками. О горячих завтраках никто не слышал», — начала свой рассказ 39-летняя звезда.

Симоньян поведала о том, что больное горло ее бабушка лечила керосином, а сыпь и диатез — морской водой. С горячей, кстати, были частые перебои. Что касается гигиенических принадлежностей, то и с ними была беда. «Никакой туалетной бумаги в глаза никто не видел. Впрочем, как и туалетов: все ходят в дырку в сарайчике во дворе. Вместо бумаги — газета. Или просто крупные листья растений», — вспоминала журналистка.

Домашнего телефона у ее семьи не было, телевизор нельзя было посмотреть из-за часто отключаемого электричества, поэтому единственным развлечением оставались книги, которых все равно не хватало. Когда кто-то из родственников заболевал, попасть в больницу было практически невозможно.

«Каждое лето болеем дизентерией. Лечимся дома марганцовкой и содой, потому что в больницах вообще ад. Воспаление легких тоже лечим дома. Антибиотики, подогретое молоко, малина. В больницах нет ни мест, ни ухода, зато точно подцепишь еще что-нибудь», — сообщила Симоньян.

Она рассказала и о других ужасах своего детства: отсутствии продуктов питания, необходимости работать в огороде и битком набитом общественном транспорте. «Почти никто никогда не был за границей и не верит, что туда попадет. Так прошла большая часть моего детства и многих в моем поколении. И ничего. Вполне себе были счастливы», — завершила повествование журналистка.