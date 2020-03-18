На днях Анастасия Волочкова разместила новый пост в своем Инстаграме. Как правило, балерина довольно лаконична, но на этот раз она решила порассуждать о ситуации в мире. Из-за хаоса и паники, с которыми столкнулись многие, люди все чаще чувствуют себя подавленными. Поэтому они нуждаются в помощи.

Так, Анастасия, которая никогда раньше не обращалась к психологу, вынуждена была все же прибегнуть к услугам специалиста. Это было связано с тем, что балерине пришлось отменить несколько своих концертов.

«Мы долго размышляли о многом... И, в частности, о том, как артистам справиться со сложностью, что многие творческие люди должны принять ситуацию карантина и ограничения общения с большим количеством людей, не впасть в депрессию оттого, что мы лишены возможности на время выходить на сцену, дарить свое творчество, встречаться со зрителями, быть в этой волшебной для нас ипостаси», — сообщила балерина.