18 марта в СМИ опубликовали информацию, что на рейсе из Ванкувера в Лондон произошел дебош. Виновниками потасовки стали Шон Бин и Эшли Мур. По словам пассажиров, знаменитости вошли в салон, проследовали к своим местам в бизнес-классе и сразу заказали по бокалу вина.

Поначалу пара пребывала в благоприятном настроении, но в какой-то момент между звездой «Игры престолов» и его женой вспыхнула ссора. Очевидцы утверждают, что Мур пролила вино на брюки Бина, а тот в ярости подскочил и швырнул своим бокалом прямо в супругу.