Шон Бин прокомментировал дебош, который устроил со своей пятой супругой в самолете

Пассажиры рейса Ванкувер-Лондон сообщили, что 60-летний актер и его 33-летняя жена так поссорились, что звезда «Властелина колец» швырнул в супругу бокалом.

18 марта в СМИ опубликовали информацию, что на рейсе из Ванкувера в Лондон произошел дебош. Виновниками потасовки стали Шон Бин и Эшли Мур. По словам пассажиров, знаменитости вошли в салон, проследовали к своим местам в бизнес-классе и сразу заказали по бокалу вина.

Поначалу пара пребывала в благоприятном настроении, но в какой-то момент между звездой «Игры престолов» и его женой вспыхнула ссора. Очевидцы утверждают, что Мур пролила вино на брюки Бина, а тот в ярости подскочил и швырнул своим бокалом прямо в супругу.

К разбушевавшимся супругам подоспели стюарды. В полицию было решено не сообщать. Спустя несколько часов представитель 60-летнего актера вышел на связь с журналистами и прокомментировал произошедшее в самолете.

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В СМИ появилась история о ссоре Шона Бина с Эшли Мур
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По словам агента звезды, пара действительно летела этим рейсом, однако за весь полет не притронулась к алкоголю. Представитель также заявил, что Шон ни в кого не кидал бокал, тем более в свою супругу.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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