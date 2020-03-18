На днях Агата Муцениеце впервые за долгое время выложила фото с мужчиной, и это был не ее экс Павел Прилучный. На снимке актриса позирует с Романом Курцыным, а игривая подпись гласила: «Ой что будет, ой что будет!»

Кстати, для совместного снимка Агата надела бриллиантовое кольцо, которое ей на день рождения подарил бывший супруг. Снимок собрал большое количество лайков, а многие пользователи даже заметили, что коллеги неплохо друг с другом смотрятся.