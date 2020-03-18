«Круто смотримся вместе»: Агата Муцениеце накаляет страсти своими фото с женатым коллегой

После развода к 31-летней актрисе приковано всеобщее внимание. 18 марта Агата решила еще больше подогреть интерес фанатов, выложив совместное фото с симпатичным актером.

На днях Агата Муцениеце впервые за долгое время выложила фото с мужчиной, и это был не ее экс Павел Прилучный. На снимке актриса позирует с Романом Курцыным, а игривая подпись гласила: «Ой что будет, ой что будет!»

Кстати, для совместного снимка Агата надела бриллиантовое кольцо, которое ей на день рождения подарил бывший супруг. Снимок собрал большое количество лайков, а многие пользователи даже заметили, что коллеги неплохо друг с другом смотрятся.

18 марта Муцениеце снова выложила два снимка с Курцыным. «Все сказали, что мы круто смотримся вместе, поэтому ловите еще фото», — подписала кадры знаменитость.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию Агаты. Кому-то показалось, что с Павлом они смотрелись куда лучше, кто-то удивленно поинтересовался, уж не новый ли это возлюбленный, а поклонники Курцына ответственно заявили, что актер счастлив в браке, а кадры сделаны во время съемок.

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Фото Агаты и Романа вызвало бурные обсуждения в Сети
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Впрочем, если Агата хотела немного накалить атмосферу, то ей это, определенно, удалось.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Так она просто попросила с ним сфоткаться или неужели на съёмках?
  • Очередной бездарный сериал? Оба только в таких снимаются. Наплодили дешевого видео

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