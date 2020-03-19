Татьяна Буланова показала старшего сына, которому уже 27 лет

Как быстро растут чужие дети. Старший сын Татьяны Булановой отмечает 27-летие и уже готовится завести собственную семью.

Татьяна Буланова — не только известная певица и главная «плакальщица» российской эстрады, но и дважды мама. 19 марта ее старшему сыну Александру исполнилось 27 лет. Артистка решила трогательно поздравить отпрыска в своем микроблоге в Инстаграме и опубликовала его архивное фото. 

«Саша, 27 лет назад утром ты появился на свет! С днем рождения, мой сын!» — написала Татьяна.

Отметим, что изначально Татьяна опубликовала вовсе не архивный снимок, а фото, сделанное совсем недавно — на нем Александр предстал бородатым и брутальным мачо. Однако спустя несколько минут певица по неизвестной причине удалила эту публикацию.

Подписчики исполнительницы хитов «Не плачь», «Старшая сестра» и «Мой сон» бурно отреагировали на поздравление Булановой и присоединились к нему. «Саша, с днем рождения!», «Танечка, здоровья ему, хорошего жизненного пути», «Саше — реализации задуманного! Много счастливых моментов! С праздником!» — писали они в комментариях.  

Татьяна Буланова с сыновьями Александром и Никитой

Кстати, не так давно Буланова сообщила, что ее сын женится. «Саша несколько месяцев назад сделал предложение Ксении. Я только рада за ребят! Называю ее невесткой, очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным», — делилась счастьем Татьяна со «СтарХитом».

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Напомним, Александр появился на свет в браке артистки со звукорежиссером и продюсером Николаем Тагриным. 

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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