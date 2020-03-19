Татьяна Буланова показала старшего сына, которому уже 27 лет

Отметим, что изначально Татьяна опубликовала вовсе не архивный снимок, а фото, сделанное совсем недавно — на нем Александр предстал бородатым и брутальным мачо. Однако спустя несколько минут певица по неизвестной причине удалила эту публикацию.

Подписчики исполнительницы хитов «Не плачь», «Старшая сестра» и «Мой сон» бурно отреагировали на поздравление Булановой и присоединились к нему. «Саша, с днем рождения!», «Танечка, здоровья ему, хорошего жизненного пути», «Саше — реализации задуманного! Много счастливых моментов! С праздником!» — писали они в комментариях.