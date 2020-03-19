Замужняя Дэниз Ричардс закрутила роман с девушкой, оправдывая это несуществующими «свободными отношениями» с супругом

Санта-Барбара! Дэниз Ричардс встречалась с девушкой, будучи в официальном браке. Возлюбленной она врала, что у нее с мужем «свободные отношения». И вашим, и нашим.

В жизни 49-летней Дэниз Ричардс кипят нешуточные страсти. Звезду уличили в инитрижке на стороне... с другой актрисой! Рассказываем по порядку.

Бывшая жена Чарли Шина особо не скрывала, что питает слабость не только к мужчинам. Еще в 2011 году во время интервью с Говардом Стерном она рассказала, что в течение нескольких лет состояла в связи с женщиной. Отказавшись называть ее имя, знаменитость добавила лишь интригующее «вы все ее прекрасно знаете!»

Аарон Фиперс и Дениз Ричардс

Шли годы, Дэниз остепенилась и снова вышла замуж — ее избранником стал актер Аарон Файперс. Все было неплохо, но в прошлом году издание Daily Mail сообщило, якобы что красотка уже довольно продолжительное время крутит роман на стороне. И не просто роман, а с девушкой!

Возлюбленной вполне себе замужней Дениз стала 47-летняя фотомодель Брэнди Глэнвилл.

Брэнди Глэнвилл

Инсайдеры поведали интересные и довольно пикантные подробности этой связи. Оказалось, что миссис Ричардс водила за нос не только мужа, но и любовницу!

Дениз заявила Брэнди, что у нее с супругом «свободные отношения», но это было не так: «Брэнди была очень расстроена, что Дениз соврала ей». Аарон Файперс также был ужасно огорчен, когда узнал о том, что происходит.

Сейчас Ричардс снимается в шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», и на днях состоялась премьера трейлера нового сезона. Кажется, нас ждет что-то интересное.

В коротком видео с Дениз разговаривает астролог: «В тебе есть сторона, которая спрятана». 

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Ричардз тут же заявила, что ей очень не нравится, куда ведет подобный разговор: «Я этого не заслужила. Это слишком серьезная вещь». Расплакавшись, Дениз заверила, что не потерпит того, чтобы кто-то «разрушил ее семью».

Не кажется ли вам, что актрисе нужно было подумать об этом немного раньше?

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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