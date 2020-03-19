Замужняя Дэниз Ричардс закрутила роман с девушкой, оправдывая это несуществующими «свободными отношениями» с супругом

В жизни 49-летней Дэниз Ричардс кипят нешуточные страсти. Звезду уличили в инитрижке на стороне... с другой актрисой! Рассказываем по порядку.

Бывшая жена Чарли Шина особо не скрывала, что питает слабость не только к мужчинам. Еще в 2011 году во время интервью с Говардом Стерном она рассказала, что в течение нескольких лет состояла в связи с женщиной. Отказавшись называть ее имя, знаменитость добавила лишь интригующее «вы все ее прекрасно знаете!»