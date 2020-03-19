Замужняя Дэниз Ричардс закрутила роман с девушкой, оправдывая это несуществующими «свободными отношениями» с супругом

В жизни 49-летней Дэниз Ричардс кипят нешуточные страсти. Звезду уличили в инитрижке на стороне... с другой актрисой! Рассказываем по порядку.
Бывшая жена Чарли Шина особо не скрывала, что питает слабость не только к мужчинам. Еще в 2011 году во время интервью с Говардом Стерном она рассказала, что в течение нескольких лет состояла в связи с женщиной. Отказавшись называть ее имя, знаменитость добавила лишь интригующее «вы все ее прекрасно знаете!»
Шли годы, Дэниз остепенилась и снова вышла замуж — ее избранником стал актер Аарон Файперс. Все было неплохо, но в прошлом году издание Daily Mail сообщило, якобы что красотка уже довольно продолжительное время крутит роман на стороне. И не просто роман, а с девушкой!
Возлюбленной вполне себе замужней Дениз стала 47-летняя фотомодель Брэнди Глэнвилл.
Инсайдеры поведали интересные и довольно пикантные подробности этой связи. Оказалось, что миссис Ричардс водила за нос не только мужа, но и любовницу!
Дениз заявила Брэнди, что у нее с супругом «свободные отношения», но это было не так: «Брэнди была очень расстроена, что Дениз соврала ей». Аарон Файперс также был ужасно огорчен, когда узнал о том, что происходит.
Сейчас Ричардс снимается в шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», и на днях состоялась премьера трейлера нового сезона. Кажется, нас ждет что-то интересное.
В коротком видео с Дениз разговаривает астролог: «В тебе есть сторона, которая спрятана».
Ричардз тут же заявила, что ей очень не нравится, куда ведет подобный разговор: «Я этого не заслужила. Это слишком серьезная вещь». Расплакавшись, Дениз заверила, что не потерпит того, чтобы кто-то «разрушил ее семью».
Не кажется ли вам, что актрисе нужно было подумать об этом немного раньше?
19 марта 2020 · ·
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