«Обнулился»: Павел Прилучный после развода стал выглядеть как подросток

32-летний Павел Прилучный выложил кадр со съемок нового фильма, на котором выглядит примерно в два раза моложе своего реального возраста. 

Мы привыкли наблюдать за изменениями женщин после развода. Обычно знаменитости становятся смелее, красивее и даже моднее обычного. Мужчины напротив, как будто несколько запускают себя. Павел Прилучный решил опровергнуть этот стереотип на собственном примере.

32-летний актер поделился снимками со съемок нового фильма Тимура Бекбамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика, попавшего в плен к немцам и сумевшего сбежать с секретными разработками фашистов. 

Ради съемок Прилучному пришлось похудеть на 20 килограммов, и он не собирается на этом останавливаться. По словам актера, в момент нахождения в концлагере Девятаев весил около 39 кг, и он бы хотел достигнуть этой цифры.

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Судя по новым фото со съемочной площадки, вместе с весом уходят и годы Прилучного — актеру не дашь и 18. «Так сказать, обнулился», — подписал снимок Павел. Влияние ли это строгой диеты или развода с Агатой Муцениеце, в одном мы уверены точно — такого Прилучного мы еще не видели!

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • Зачах, а не сдулся.. Но, согласна.. Агата грубая, хотя выглядит женственно и платьишки и каблучки, она как дворовый парняга..эти все жестики, голос, ужимки "чё...э...а...". Она не токсичная, просто вот она такая.
  • Хорош, Агата на его фоне теряется
  • Расстался с токсичной женщиной и вполне закономерный результат, выглядит замечательно))
  • Обнулился= сдулся

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