Мы привыкли наблюдать за изменениями женщин после развода. Обычно знаменитости становятся смелее, красивее и даже моднее обычного. Мужчины напротив, как будто несколько запускают себя. Павел Прилучный решил опровергнуть этот стереотип на собственном примере.

32-летний актер поделился снимками со съемок нового фильма Тимура Бекбамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика, попавшего в плен к немцам и сумевшего сбежать с секретными разработками фашистов.