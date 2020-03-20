Мы привыкли наблюдать за изменениями женщин после развода. Обычно знаменитости становятся смелее, красивее и даже моднее обычного. Мужчины напротив, как будто несколько запускают себя. Павел Прилучный решил опровергнуть этот стереотип на собственном примере.
32-летний актер поделился снимками со съемок нового фильма Тимура Бекбамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика, попавшего в плен к немцам и сумевшего сбежать с секретными разработками фашистов.
Ради съемок Прилучному пришлось похудеть на 20 килограммов, и он не собирается на этом останавливаться. По словам актера, в момент нахождения в концлагере Девятаев весил около 39 кг, и он бы хотел достигнуть этой цифры.
Судя по новым фото со съемочной площадки, вместе с весом уходят и годы Прилучного — актеру не дашь и 18. «Так сказать, обнулился», — подписал снимок Павел. Влияние ли это строгой диеты или развода с Агатой Муцениеце, в одном мы уверены точно — такого Прилучного мы еще не видели!
20 марта 2020 · ·
Комментарии4