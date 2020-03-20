Денис Шальных стал широко известен в Сети не только благодаря своей маме, актрисе Елене Яковлевой, но и по причине своего активного увлечения татуировками.
«Вечные» рисунки покрывают не только большую часть тела молодого человека, но и почти все его лицо.
Артистка объясняла внешний вид наследника проблемами в его личной жизни. Елена говорила, что таким образом у Дениса получается пережить негативные эмоции.
Казалось, что недавно у Шальных действительно все наладилось. После болезненного развода с супругой мужчина встретил новую девушку и считал, что это — настоящая любовь.
Ради избранницы наследник звезды даже стал избавляться от своих многочисленных тату!
Впрочем, Денису и в этот раз не удалось стать счастливым. По сообщениям портала «СтарХит», уже некоторое время Шальных одинок. «Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — поведал журналистам друг молодого человека Кирилл.
Напомним, Денис не пошел по стопам матери и не стал связывать жизнь со сценой. Сейчас он работает парикмахером в столичном барбершопе, а львиную долю свободного времени тратит на тренировки в спортзале.
20 марта 2020 · ·
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