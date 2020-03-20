Денис Шальных стал широко известен в Сети не только благодаря своей маме, актрисе Елене Яковлевой, но и по причине своего активного увлечения татуировками.

«Вечные» рисунки покрывают не только большую часть тела молодого человека, но и почти все его лицо.

Артистка объясняла внешний вид наследника проблемами в его личной жизни. Елена говорила, что таким образом у Дениса получается пережить негативные эмоции.