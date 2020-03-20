Отчаявшийся Денис Шальных вновь остался без девушки

Денис Шальных в очередной раз переживает неудачи в любви. Как стало известно СМИ, с недавних пор 27-летний мужчина снова одинок. 

Денис Шальных, Елена Яковлева
Денис Шальных и Елена Яковлева

Денис Шальных стал широко известен в Сети не только благодаря своей маме, актрисе Елене Яковлевой, но и по причине своего активного увлечения татуировками. 

«Вечные» рисунки покрывают не только большую часть тела молодого человека, но и почти все его лицо. 

Артистка объясняла внешний вид наследника проблемами в его личной жизни. Елена говорила, что таким образом у Дениса получается пережить негативные эмоции. 

Денис Шальных

Казалось, что недавно у Шальных действительно все наладилось. После болезненного развода с супругой мужчина встретил новую девушку и считал, что это — настоящая любовь. 

Ради избранницы наследник звезды даже стал избавляться от своих многочисленных тату!

Впрочем, Денису и в этот раз не удалось стать счастливым. По сообщениям портала «СтарХит», уже некоторое время Шальных одинок. «Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — поведал журналистам друг молодого человека Кирилл. 

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Денис Шальных снова одинок
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Напомним, Денис не пошел по стопам матери и не стал связывать жизнь со сценой. Сейчас он работает парикмахером в столичном барбершопе, а львиную долю свободного времени тратит на тренировки в спортзале. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • Представляю.. просыпаешься утром. а сбоку такое чудо... ужас
  • Этот вечно рефлексирующий великовозрастный детина порядком надоел. Он ленивый настолько, что даже не может свою жизнь наладить: работы, баб меняет всё время. А для начала, и надо-то, что .. со лба убрать, глядишь, и жизнь наладится!
  • А что, без татуировок с негативными эмоциями нельзя справиться?
  • У него ещё карьера ??? А что, без татуирово

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