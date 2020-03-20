Женя Мильковский рассказал, как певица Луна коварно его подставила перед другом и продюсером Бардашем

Начать историю стоит с другого интервью, которое вышло три месяца назад. Тогда Юрий Дудь беседовал с Юрием Бардашем, продюсером групп Quest Pistols и «Нервы».

Бардаш заявил, что оборвал с солистом «Нервов» все контакты после того, как он поступил некрасиво, и обозначил, что в этом принимала участие жена Юрия Луна. Естественно, все подумали, что Мильковский, известный ловелас, нагло соблазнил Кристину Герасимову (настоящее имя певицы).