Женя Мильковский рассказал, как певица Луна коварно его подставила перед другом и продюсером Бардашем

Закулисные разборки иногда могут быть интереснее того, что происходит на сцене. Любовный треугольник Мильковский-Бардаш-Луна обсуждают многие.

Женя Мильковский

Начать историю стоит с другого интервью, которое вышло три месяца назад. Тогда Юрий Дудь беседовал с Юрием Бардашем, продюсером групп Quest Pistols и «Нервы».

Бардаш заявил, что оборвал с солистом «Нервов» все контакты после того, как он поступил некрасиво, и обозначил, что в этом принимала участие жена Юрия Луна. Естественно, все подумали, что Мильковский, известный ловелас, нагло соблазнил Кристину Герасимову (настоящее имя певицы).

Юрий Бардаш и Юрий Дудь

Только вот, по словам Жени, все было совсем по-другому. Оказывается, Кристина просто использовала парня, чтобы насолить Юрию, когда тот бросил супругу и начал встречаться с другой. 

«Кристина в слезах звонит мне и моей девушке, с которой я тогда встречался пять лет. Она говорит нам: ''Пожалуйста, приезжайте ко мне в клуб. Мне так плохо, меня Юра бросил''. Когда мы уже зависаем вместе, я понимаю, что на танцполе тусуется Бардаш со своей новой девушкой Дашей», — начал свой рассказ Мильковский в интервью Ирине Шихман в ее шоу «А поговорить?».

Женя Мильковский и Ирина Шихман

Женя отметил, что вскоре Луна сказала ему, что чувствует себя плохо, и попросила отвести ее в уборную. А когда она вышла оттуда, то пристала к Мильковскому и начала его целовать. Музыкант отстранил девушку и сказал ей, что никому ничего не расскажет, чтобы не испортить ей репутацию.

На следующее утро рокеру позвонил Бардаш и сообщил, что объявляет срочное собрание, на которое приехали все, кто имел отношение к группе «Нервы».

Певица Луна

«Он при всех сказал: ''Мильковский вчера целовался с моей женой, они мутят''. Я тогда рассказал ему свою версию произошедшего, на что услышал ''Я знать тебя больше не хочу''», — признался Мильковский Шихман.

После этого группа продолжила работать с Бардашем, но на совершенно других условиях. «Уже не вкладывались деньги. Мы просто без рекламы ездили в тур, где собирали по 100 человек в залах. Потом организаторы сидели с нами, пили и рассказывали, что прогорели на миллионы. Так было тура два, потом мы ушли. Как только я вышел от него за дверь, удалились все нашли клипы с YouTube, удалили нашу группу в ''Вконтакте'', удалили музыку со всех площадок, позвонили во всевозможные лейблы и радиостанции и сказали с группой ''Нервы'' не работать», — отметил Мильковский.


Первая встреча рассорившихся товарищей состоялась прошлым летом на одном из фестивалей. Тогда, по словам Жени, они даже уладили конфликт и помирились. Однако продюсер попросил у Мильковского «выделить процентик со своего бизнеса», на что получил отказ. Это привело к тому, что Бардаш затаил обиду и выплеснул все в интервью.

«Он пошел к Дудю и нап*** на меня. Потому что, оказывается, я ему не друг и платить деньги отказался. Я хотел быть с ним всегда в самых лучших отношениях. Я его всегда уважал, но этот человек ничего не ценит. Он же поссорился со всеми своими артистами», — заявил Женя. 

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Женя родился в Красноармейске в 1991 году
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При этом Женя все равно отмечает, что невероятно уважал Бардаша и благодарен ему за все, что он для него сделал. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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