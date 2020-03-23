Лука Сафронов философски относится к комментариям относительно своего лишнего веса. 30-летний сын Никаса Сафронова решил, что для полного счастья ему осталось всего 8 кг.

«Я поставил себе цель — во время поста поправиться до 250 килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Сейчас я вешу 242, а 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил Лука.