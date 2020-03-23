Лука Сафронов философски относится к комментариям относительно своего лишнего веса. 30-летний сын Никаса Сафронова решил, что для полного счастья ему осталось всего 8 кг.
«Я поставил себе цель — во время поста поправиться до 250 килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Сейчас я вешу 242, а 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил Лука.
«Сегодня вообще модно использовать пост как диету. Я с этим категорически не согласен. Поэтому докажу всем, что постная еда еще более калорийная и питательная. Понимаю, что, когда я поправлюсь, у людей будет больше поводов агрессировать на меня. Но отец меня поддерживает и говорит: ''Поправляйся и никого не слушай!''» — признался Сафронов в интервью «Собеседнику».
По мнению Луки, хорошего человека должно быть много, а мнение хейтеров в соцсетях мало волнует грузного парня. Впрочем, большинство подписчиков музыканта переживают в первую очередь за его здоровье, а не за внешний вид — лишний вес может стать причиной сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний, а также вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
23 марта 2020 · ·
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