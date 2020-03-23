Бывший муж Сандры Баллок, изменщик и сексоголик Джесси Джеймс, разводится с четвертой женой

Скандально известный Джесси Джеймс, бывший муж-изменщик Сандры Баллок, объявил о том, что разводится в четвертый раз. Брак 50-летнего продюсера, телеведущего и любителя машин и 42-летней автогонщицы Алексис Деджориа подошел к концу спустя семь лет совместной жизни.
«Я знаю, что многие из вас спрашивали, буду ли я участвовать в гонках NHRA в этом году, чтобы поработать над забавной машиной Алексис. С невероятной грустью сообщаю вам, что Алексис и я решили расторгнуть наш брак. Мы провели вместе семь удивительных лет. Работа над ее гоночной машиной в течение пяти из них была одним из самых ярких событий в моей жизни. Также я делал все возможное, чтобы быть хорошим отцом для моей дочери. Это оставит огромную дыру в моем сердце навсегда. К сожалению, в итоге наши жизни просто начали идти в разных направлениях. Дистанция между нами стала непреодолимой. Я желаю Алексис всего самого лучшего в ее гонках и жизни. Я надеюсь, что вы можете уважать нашу конфиденциальность в это трудное время. Спасибо», — написал Джесси удивительно трогательное послание.
Интересно, ждать ли нам спустя какое-то время откровений о его экс-супруге, ведь о браке с Сандрой Баллок он высказывался неоднократно.
Любимица Америки была несчастлива в личной жизни, ведь работала она не покладая рук. Однако становиться женщиной, помешанной на карьере, она не желала — Сэнди мечтала о семье и детях. С Джесси она познакомилась на его шоу Monster Garage, где Джеймс и команда механиков переделывали автомобили за короткий срок.
Роман закрутился очень быстро, и пара поженилась в 2005 году. Целых четыре года все были уверены, что актриса наконец обрела семейное счастье. Только вот Джесси вынашивал другие планы, в которые Баллок посвящать не собирался.
В начале 2010-го стало известно, что Джесси изменял супруге. Не один раз, а систематически, да еще и с разными женщинами. Доподлинно известно о трех барышнях, которые не смогли устоять перед Джеймсом: модель Мишель «Секс-бомба» Макги, стриптизерша Мелисса Смит и фотограф Бригитта Дагуэрре.
Самое печальное — в этот период Сандра и Джесси как раз усыновляли ребенка. Естественно, ни о какой совместной опеке речи уже не шло, так что Баллок пришлось разбираться с несколькими вещами одновременно: лечить разбитое сердце, пытаться не растерять веру в мужчин, разводиться и оформлять единоличную опеку над маленьким Луи.
Баллок — женщина невероятно интеллигентная, поэтому обсуждать эскапады своего экс-супруга не собиралась. Зато Джесси оказался словоохотлив и спустя некоторое время рассказал, как же получилось так, что их брак пошел ко дну.
«Да, я обманывал жену. Взял на себя ответственность и извинился. Это конец истории. И женщины, и мужчины обманывают — это часть жизни», — без тени сожаления признался Джеймс.
Более того, он заявил, что ему стало тяжело жить после обнародования информации о многочисленных изменах.
«Шесть месяцев около моего дома находились 50-60 человек с фотокамерами. Я испытывал от этого не очень хорошее чувство. Слава бессмысленна, когда качество жизни падает до нуля», — пожаловался мужчина.
Как себя в это время чувствовала Баллок, он, видимо, не думал.
До Сандры мужчина был женат дважды. Его первой женой была Карла Джеймс, которая родила от него двоих детей: дочь Чендлер (у девушки очень серьезная зависимость от алкоголя и наркотиков) и сына Джесси. Брак продлился с 1991 по 2002 год. О том, изменял ли первой супруге продюсер, ничего не известно, однако лишь один тот факт, что в том же 2002-м он женился на порноактрисе Джанин Линдмалдер, наводит на определенные мысли.
Уже в 2004-м супруги разбежались, но Джанин успела родить от Джесси дочь Санни.
Как последняя официальная супруга Джесси в принципе согласилась выйти за него замуж — загадка. Встречались они только семь месяцев, с момента развода с Сандрой прошло совсем немного времени, да и те мерзкие заявления, которые Джемс делал в сторону экс-супруги, тоже должны были насторожить его невесту.
«Даже после развода Джесси продолжает добивать Санлру, публично заявляя о том, что чувствовал себя в браке с ней ''пустым изнутри''. Также он говорил, что изменился после того, как женился на ''какой-то голливудской актрисульке''. Сандра никогда этого не забудет», — говорил инсайдер.
А еще давайте вспомним, как Джеймс заявил, будто бы Баллок плоха в постели. Как она вообще с ним связалась?..
Допустим, Алексис была так влюблена и наивна, что ничего не замечала, но ее отец — умудренный опытом мужчина, да еще и миллиардер — не видел, за кого выходит замуж его дочь?
Джон Пол Деджориа, на минуточку, входит в список 400 самых богатых людей США! Его состояние оценивается в 3,1 млрд долларов.
Отец Алексис — соучредитель и председатель совета директоров и CEO компании Paul Mitchell, а также соучредитель и председатель совета директоров компании The Patrоn Spirits, которая производит текилу.
В конце-то концов, он сотрудничал с ЦРУ! И отдал свою дочь в жены мужчине, который известен на весь мир своими изменами и любовью к порноактрисам и стриптизершам? Вдобавок ко всему, вскоре после развода с Баллок заговорили и о том, что Джеймс сексоголик, которому требуется лечение.
Про то, что в 2010 году в Сети появились фотографии, на которых он показывает фашистский знак, мы вообще молчим.
Интересно, что же будет дальше и через сколько месяцев Джеймс заведет очередную подружку, которая или никогда не слышала о репутации любвеобильного мужчины, или притворится, что не знает о прошлом своего ухажера?
23 марта 2020 · ·
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