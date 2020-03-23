Бывший муж Сандры Баллок, изменщик и сексоголик Джесси Джеймс, разводится с четвертой женой

Скандально известный Джесси Джеймс, бывший муж-изменщик Сандры Баллок, объявил о том, что разводится в четвертый раз. Брак 50-летнего продюсера, телеведущего и любителя машин и 42-летней автогонщицы Алексис Деджориа подошел к концу спустя семь лет совместной жизни.

«Я знаю, что многие из вас спрашивали, буду ли я участвовать в гонках NHRA в этом году, чтобы поработать над забавной машиной Алексис. С невероятной грустью сообщаю вам, что Алексис и я решили расторгнуть наш брак. Мы провели вместе семь удивительных лет. Работа над ее гоночной машиной в течение пяти из них была одним из самых ярких событий в моей жизни. Также я делал все возможное, чтобы быть хорошим отцом для моей дочери. Это оставит огромную дыру в моем сердце навсегда. К сожалению, в итоге наши жизни просто начали идти в разных направлениях. Дистанция между нами стала непреодолимой. Я желаю Алексис всего самого лучшего в ее гонках и жизни. Я надеюсь, что вы можете уважать нашу конфиденциальность в это трудное время. Спасибо», — написал Джесси удивительно трогательное послание.