Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о новорожденном сыне

СМИ опубликовали новость о суррогатной матери, родившей Татьяне Брухуновой и Евгению Петросяну сына. Недоумевающие подписчики обратились к возлюбленной юмориста за комментарием.

23 марта в Сети появилась информация, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян ездили в Дубай не просто так. По словам инсайдера, 13 марта знаменитости стали родителями — суррогатная мать родила им сына.

Журналисты тут же связались с 74-летним Евгением Вагановичем, чтобы подтвердить или опровергнуть новость. Юморист, к удивлению многих, не сказал ничего определенного: «Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело».

Сгорающие от любопытства подписчики Татьяны Брухуновой решили не дожидаться публикаций в СМИ и задали вопрос ей напрямую. Инстаграм возлюбленной Петросяна заполонили просьбы ответить.

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«СМИ сообщили, что вы стали мамой», — заметила подписчица. «Говорят об этом уже три года!» — ответила Татьяна. Фолловеры не сдались и поинтересовались: «Двойня или тройня?», а в ответ получили краткое «Пятерня».

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Какая она неприятная! Постоянно грубит и хамит своим подписчикам! Зачем на нее подписываться,не пойму
  • Ещё одна странная парочка с ребёнком-игрушкой. Надеюсь второго не будут делать
  • Почему такой к ним интерес? Кто эти интересующиеся ими и пишущие им люди? Им больше делать нечего?
  • Какое-то нездоровое внимание этой грубоватой девушке уделяют, тем самым приклеивая корону к ее голове все крепче и крепче.
  • Какая же она хабалистая и наглая 🤦🏼‍♀️

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