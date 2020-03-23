Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о новорожденном сыне

23 марта в Сети появилась информация, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян ездили в Дубай не просто так. По словам инсайдера, 13 марта знаменитости стали родителями — суррогатная мать родила им сына.

Журналисты тут же связались с 74-летним Евгением Вагановичем, чтобы подтвердить или опровергнуть новость. Юморист, к удивлению многих, не сказал ничего определенного: «Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело».