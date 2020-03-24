Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж

Стало известно о том, что 39-летняя актриса связала себя узами брака с режиссером Томасом Кейлом, поставившим успешные бродвейские мюзиклы.

Мишель Уильямс, Томас Кейл
Мишель Уильямс и Томас Кейл

На днях в Сети появилась информация о том, что Мишель Уильямс, известная по фильмам «Горбатая гора», «Величайший шоумен» и «7 дней и ночей с Мэрилин», вышла замуж. Причем сделала она это тайно. 

Избранником 39-летней артистки стал 43-летний Томас Кейл. Он был режиссером таких успешных мюзиклов в Америке, как «На высотах» и «Гамильтон». Последний принес ему престижную награду Tony.

Мишель Уильямс, Сэм Рокуэлл
Мишель Уильямс и Сэм Рокуэлл в роли Гвен Вердон и Боба Фосси

Кроме того, Кейл выступил в качестве режиссера и исполнительного продюсера сериала «Фосси/Вердон» о союзе знаменитого хореографа и постановщика Боба Фосси и танцовщицы Гвен Вердон. Кстати, эту роль сыграла Мишель Уильямс.

Инсайдер подтвердил изданию Us Weekly, что актриса и ее избранник, которых застали в Нью-Йорке с кольцами на безымянных пальцах, поженились. Что ж, это было предсказуемо после того, как в конце прошлого года стало известно об их помолвке.

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Мишель Уильямс вышла замуж
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В настоящее время Мишель готовится стать матерью. Для нее это будет уже второй ребенок. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Матильду Роуз, рожденную в союзе с покойным ныне Хитом Леджером. 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Ну хоть какие-то радостные новости:и беременная,и замуж вышла.Молодец!А то все эти новости про заболевших,Самойловых и разродившихся Петросянов уже надоели.Дочка ее,кстати,вылитый Хит Леджер.

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