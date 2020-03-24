Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж

На днях в Сети появилась информация о том, что Мишель Уильямс, известная по фильмам «Горбатая гора», «Величайший шоумен» и «7 дней и ночей с Мэрилин», вышла замуж. Причем сделала она это тайно.

Избранником 39-летней артистки стал 43-летний Томас Кейл. Он был режиссером таких успешных мюзиклов в Америке, как «На высотах» и «Гамильтон». Последний принес ему престижную награду Tony.