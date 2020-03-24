Новость о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями, всполошила пользователей Сети. Журналисты тут же начали звонить возлюбленным, чтобы узнать подробности, а подписчики завалили соцсети знаменитостей вопросами о новорожденном сыне.
Татьяна и Евгений дали неоднозначные комментарии, а затем перестали отвечать на неудобные вопросы. 24 марта Брухунова ограничила возможность комментирования своих публикаций и обратилась к поклонникам.
«Я вас очень прошу, не нужно мне присылать ссылки на публикации в СМИ и ТВ-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливают ''утки'', придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие! #коронавирусголовногомозга», — заявила Татьяна.
Впрочем, справиться со стрессом возлюбленной юмориста помогают сладости. Брухунова не скрывает, что не может отказать себе полакомиться ароматным трюфелем или авторским десертом.
В Инстаграме девушки появилось видео, в котором она похвасталась внушительным заказом из кондитерской. «Мой карантин заиграл новыми красками. Трюфели взяла на пробу, конфеты, шоколадки... Буду все пробовать!» — рассказала Брухунова.
24 марта 2020 · ·
Комментарии1