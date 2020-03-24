Татьяна Брухунова закрыла комментарии в Инстаграме и заедает стресс сладостями

После слухов о рождении сына Татьяна приняла решение общаться с подписчиками в одностороннем порядке. Также Брухунова показала, что помогает ей справиться со стрессом.

Новость о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями, всполошила пользователей Сети. Журналисты тут же начали звонить возлюбленным, чтобы узнать подробности, а подписчики завалили соцсети знаменитостей вопросами о новорожденном сыне.

Татьяна и Евгений дали неоднозначные комментарии, а затем перестали отвечать на неудобные вопросы. 24 марта Брухунова ограничила возможность комментирования своих публикаций и обратилась к поклонникам.

«Я вас очень прошу, не нужно мне присылать ссылки на публикации в СМИ и ТВ-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливают ''утки'', придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие! #коронавирусголовногомозга», — заявила Татьяна.

Впрочем, справиться со стрессом возлюбленной юмориста помогают сладости. Брухунова не скрывает, что не может отказать себе полакомиться ароматным трюфелем или авторским десертом. 

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Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам после новости о рождении сына
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В Инстаграме девушки появилось видео, в котором она похвасталась внушительным заказом из кондитерской. «Мой карантин заиграл новыми красками. Трюфели взяла на пробу, конфеты, шоколадки... Буду все пробовать!» — рассказала Брухунова.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Закрыла? А ей много кто писал?

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