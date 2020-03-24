Новость о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями, всполошила пользователей Сети. Журналисты тут же начали звонить возлюбленным, чтобы узнать подробности, а подписчики завалили соцсети знаменитостей вопросами о новорожденном сыне.

Татьяна и Евгений дали неоднозначные комментарии, а затем перестали отвечать на неудобные вопросы. 24 марта Брухунова ограничила возможность комментирования своих публикаций и обратилась к поклонникам.