«С восхищением отношусь к нестандартным парам»: Елена Воробей высказалась о рождении ребенка Брухуновой и Петросяна

Вся страна обсуждает возможное пополнение в семье Петросяна и Брухуновой. Пока пара опровергает слухи, звездные друзья охотно общаются с журналистами на эту тему. 

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

23 марта СМИ сообщили о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями. По слухам, у супругов родился мальчик. 

Также журналистам стало известно, что малыш появился на свет в Дубае — ребенка выносила суррогатная мать. 

Вскоре Петросян и Брухунова попытались опровергнуть новость, но сделали это крайне неубедительно. Теперь они отказываются общаться с прессой и фолловерами в соцсетях

Елена Воробей
Елена Воробей

Впрочем, это не останавливает журналистов от поиска новых подробностей об изменениях в личной жизни знаменитостей. Некоторые издания связались с друзьями и коллегами пары. 

Так, пародистка Елена Воробей подтвердила, что слышала новости о рождении наследника Петросяна. 

«Я с восхищением отношусь к нестандартным парам. Счастья заслуживают люди любого возраста, а у артистов возраста вообще нет. Сейчас однозначно бросается в глаза, как Евгений Ваганович рядом с Татьяной стал прекрасно выглядеть, он помолодел», — поделилась эмоциями с порталом «Собеседник» звезда. 

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Не так давно СМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна
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Также Воробей сообщила, что последний раз встречалась с Брухуновой еще осенью. «Татьяну я видела в Петербурге. Уже в голове пыталась подсчитать, сколько прошло с тех пор… Но тогда не было совершенно ничего заметно!» — поведала юмористка. 

Впрочем, вряд ли молодая женщина действительно сама вынашивала ребенка: она слишком часто появляется на публике, а в Дубае активно делилась фотографиями в купальнике. Напомним, Евгений Ваганович и Татьяна до сих пор опровергают, что стали мужем и женой

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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