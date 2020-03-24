23 марта СМИ сообщили о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями. По слухам, у супругов родился мальчик.
Также журналистам стало известно, что малыш появился на свет в Дубае — ребенка выносила суррогатная мать.
Вскоре Петросян и Брухунова попытались опровергнуть новость, но сделали это крайне неубедительно. Теперь они отказываются общаться с прессой и фолловерами в соцсетях.
Впрочем, это не останавливает журналистов от поиска новых подробностей об изменениях в личной жизни знаменитостей. Некоторые издания связались с друзьями и коллегами пары.
Так, пародистка Елена Воробей подтвердила, что слышала новости о рождении наследника Петросяна.
«Я с восхищением отношусь к нестандартным парам. Счастья заслуживают люди любого возраста, а у артистов возраста вообще нет. Сейчас однозначно бросается в глаза, как Евгений Ваганович рядом с Татьяной стал прекрасно выглядеть, он помолодел», — поделилась эмоциями с порталом «Собеседник» звезда.
Также Воробей сообщила, что последний раз встречалась с Брухуновой еще осенью. «Татьяну я видела в Петербурге. Уже в голове пыталась подсчитать, сколько прошло с тех пор… Но тогда не было совершенно ничего заметно!» — поведала юмористка.
Впрочем, вряд ли молодая женщина действительно сама вынашивала ребенка: она слишком часто появляется на публике, а в Дубае активно делилась фотографиями в купальнике. Напомним, Евгений Ваганович и Татьяна до сих пор опровергают, что стали мужем и женой.
24 марта 2020 · ·
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