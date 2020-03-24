23 марта СМИ сообщили о том, что 74-летний Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова стали родителями. По слухам, у супругов родился мальчик.

Также журналистам стало известно, что малыш появился на свет в Дубае — ребенка выносила суррогатная мать.

Вскоре Петросян и Брухунова попытались опровергнуть новость, но сделали это крайне неубедительно. Теперь они отказываются общаться с прессой и фолловерами в соцсетях.