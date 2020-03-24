«Жена спала голой с нашим сыном до его 11 лет»: Вуди Аллен раскрыл в мемуарах новые подробности жизни своей семьи

Книгу Вуди Аллен о его жизни все же опубликовали. И оказалось, что ему есть, что рассказать. 

84-летний Вуди Аллен выпустил скандальные мемуары под названием Apropos of Nothing и рассказал в них о своей непростой жизни с семьей, которая теперь в почти полном составе ополчилась против него.

В частности, Вуди рассказал, что его бывшая гражданская жена Мия Фэрроу была просто одержима их общим сыном Ронаном. По словам знаменитого режиссера, Мия все контролировала и проявляла излишнюю строгость в воспитании детей.

Впрочем, это не мешало ей позволять сыну спать с ней в одной кровати до 11 лет, причем Фэрроу в этот момент была абсолютно голая.

Мия Фэрроу, Вуди Аллен и их сын Ронан

Также Аллен затронул и другую, более животрепещущую тему — а именно то, как начался его роман с приемной дочерью своей жены Сун-И Превин, которая впоследствии стала его супругой.

На момент начала отношений ему было 55 лет, а ей — 22 года. Встречались возлюбленные тайком.

«В самом начале, когда желание и похоть овладели нами, мы не могли оторваться друг от друга», — написал Аллен.

Вуди был смятен и явно не рассчитывал на то, что супруга когда-либо узнает о его связи с падчерицей. Что ж, в таком случае нужно было прятать совместные эротические фотографии лучше — снимки были найдены, а скандал гремел в доме с неведомой силой.

«Я понимаю шок Мии, ее отвращение, ярость и все остальное. Такая реакция была правильной. Я думал, что наша интрижка будет тайной, а Сун встретит в колледже какого-нибудь парня. Я не представлял, что мы так друг к другу привяжемся», — откровенно пишет Вуди о делах давно минувших дней.

Вуди Аллен и Сун-И Превин

«Знаю, Миа рассказывала всем, что я насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, но Сун тогда исполнилось 22 года, наша любовь не была никаким совращением», — опровергает он заявления своей бывшей супруги.

А ведь это не единственное обвинение, которое имелось у униженной и оскорбленной Мии и ее детей.

Еще 28 лет назад Дилан Фэрроу, приемная дочь Мии, обвинила Вуди в сексуальном насилии, однако тогда на это никто будто бы не обратил внимания. Аллен от заявлений отмахнулся, и виновным его так и не признали.

Только вот Дилан не забыла, и в 2014 году написала открытое письмо, которое было опубликовано на сайте The New York Times.

«Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж, он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами», — так начинается полная боли исповедь девушки, которая уже никогда не сможет забыть то, что случилось.

Дилан и Мия Фэрроу

Все произошло 4 августа 1992 года. Аллен пришел в дом своей уже бывшей гражданской супруги, чтобы «навестить детей». Он исчез вместе с Дилан буквально на 15 минут — это, кстати, подтверждала одна из нянь, которая находилась там в этот момент.

Мия и Вуди не были вместе уже полгода — Аллен покинул жилище Фэрроу, когда она нашла те самые эротические снимки.

Женщина вернулась домой, и тогда маленькая Дилан спросила, делал ли папа Мии с ней то же самое, что и Аллен сделал только что с ней. Фэрроу пришла в ужас и тут же связалась с адвокатом, который посоветовал ей позвонить не в полицию, а педиатру. Тот уже оповестил стражей порядка о предполагаемом сексуальном насилии.

До суда дело так и не дошло: улики уничтожались при странных обстоятельствах, Аллен отказывался от следственных действий и не стал проходить проверку на полиграфе в полиции.

Мия и Вуди сошлись на том, что судебный процесс будет очень травматичен для маленького ребенка, и торжество справедливости так и не состоялось.

Спустя несколько лет после публикации открытого письма Дилан поддержал ее брат Ронан, который к тому моменту был уже довольно известным журналистом.

Ронан Фэрроу

Ирония судьбы: именно Ронан был тем самым корреспондентом, который долгие месяцы собирал информацию о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна, разговаривал с его жертвами и в итоге запустил тот огромный снежный ком, благодаря которому голливудского продюсера совсем недавно упекли за решетку на 23 года.

Ронан вообще не хотел, чтобы его имя как-то связывали с Вуди Алленом, и отвечал на все вопросы о родстве довольно сухо: «Он мой отец, женатый на моей сестре. Получается, для него я одновременно сын и шурин. Вот такое моральное прегрешение». 

А вот Дилан он поддерживал неоднократно и даже раскритиковал издательство Hachette, которое взялось опубликовать книгу его отца. «Такие действия являются крайне непрофессиональными по очень многим очевидным причинам. Но они также демонстрируют недостаток моральных ценностей и сочувствия к жертвам сексуального насилия», — заявил Ронан.

Аллен, впрочем, продолжает настаивать на своей невиновности. В мемуарах он пишет: «Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца».

Мия и Ронан Фэрроу

Интересно, если окажется, что Ронан (а при рождении ему дали имя Сэтчел) не родной сын Вуди Аллена, журналисту станет легче? А ведь такое вполне может быть!

До Вуди Аллена (и, как утверждает сама Мия, даже немножко во время) Фэрроу была замужем за... Фрэнком Синатрой! Женщина не скрывает, что в самом начале отношений с Алленом она периоически заскакивала с экс-супругу «на чашечку кофе».

Более того, Мия и сама считает, что могла родить сына не от режиссера. «Я думаю, что он от меня, хотя и никогда этого не узнаю. Она могла спать с Фрэнком, как и говорила, а могла иметь и огромное количество других интрижек на стороне», — написал в мемуарах Вуди.

В отрывке, появившемся в Сети, Вуди также обвиняет свою бывшую жену в том, что она усыновляла детей, а потом отсылала их обратно. Двух он назвал вполне конкретно: «мексиканский мальчик из Техаса» и «парнишка с расщепленным позвоночником». «Сколько их было еще, я не знаю», — утверждает режиссер.

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Вуди Аллен выпустил свои скандальные мемуары
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Семья Аллена реагировать на его книгу не будет. «Они не собираются комментировать еще один пересказ лжи Вуди Аллена, который пытается отвлечь от себя убедительные обвинения в злоупотреблениях, подкрепленных судебными решениями, доказательствами, свидетелями и непосредственным, непоколебимым рассказом Дилан», — заявил инсайдер, близкий к Мие и ее детям.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • не берусь судить или оправдывать Вуди Аллена, но по внешнему виду и поступкам Мия Фэрроу с сынулей явно с приветом....
  • Полиграф это показуха, признают сами криминалисты. Обвинения обиженой и брошеной тоже пустые слова. И конечно я считаю что она подговорила ребенка, а сынулечке просто досталось мало славы от дела Вайнштейна и ему хочется перенести боевые действия в спальню папаши, чтобы наверняка. На фоне остальной лжи и истерии нет никаких причин верить им всем. Просто он мужчина, а мужчина всегда виноват
  • Никогда не смотрела фильмы Аллена. Видела пару тройку отрывков, и юмор его мне показался дурацким. Так что я не фанатка. И думаю права. У него в фильмах всё та же тема везде: он такой весь гений недооцененный и его любят красотки.
  • Склоняюсь к тому, что Миа и ее сын мстят Вуди. От этого его фильмы не становятся хуже.
  • Да-да, сын Вуди. Как же! Никакие днк-тесты не нужны, сразу видно чей он сын... strangers in the night...ля-ля-ля
  • Я больше никогда не смогу смотреть его фильмы, а раньше так любила. Фуфуфу
  • Я не ханжа и допускаю,что у каждого человека могут быть "скелеты в шкафу".Но в этой семейке все друг друга стОят. Начиная от заморыша Вуди и заканчивая Мией.Понятно ,что у каждого будет своя правда,но семейка очень неприятная.

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