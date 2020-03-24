«Жена спала голой с нашим сыном до его 11 лет»: Вуди Аллен раскрыл в мемуарах новые подробности жизни своей семьи

84-летний Вуди Аллен выпустил скандальные мемуары под названием Apropos of Nothing и рассказал в них о своей непростой жизни с семьей, которая теперь в почти полном составе ополчилась против него.
В частности, Вуди рассказал, что его бывшая гражданская жена Мия Фэрроу была просто одержима их общим сыном Ронаном. По словам знаменитого режиссера, Мия все контролировала и проявляла излишнюю строгость в воспитании детей.
Впрочем, это не мешало ей позволять сыну спать с ней в одной кровати до 11 лет, причем Фэрроу в этот момент была абсолютно голая.
Также Аллен затронул и другую, более животрепещущую тему — а именно то, как начался его роман с приемной дочерью своей жены Сун-И Превин, которая впоследствии стала его супругой.
На момент начала отношений ему было 55 лет, а ей — 22 года. Встречались возлюбленные тайком.
«В самом начале, когда желание и похоть овладели нами, мы не могли оторваться друг от друга», — написал Аллен.
Вуди был смятен и явно не рассчитывал на то, что супруга когда-либо узнает о его связи с падчерицей. Что ж, в таком случае нужно было прятать совместные эротические фотографии лучше — снимки были найдены, а скандал гремел в доме с неведомой силой.
«Я понимаю шок Мии, ее отвращение, ярость и все остальное. Такая реакция была правильной. Я думал, что наша интрижка будет тайной, а Сун встретит в колледже какого-нибудь парня. Я не представлял, что мы так друг к другу привяжемся», — откровенно пишет Вуди о делах давно минувших дней.
«Знаю, Миа рассказывала всем, что я насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, но Сун тогда исполнилось 22 года, наша любовь не была никаким совращением», — опровергает он заявления своей бывшей супруги.
А ведь это не единственное обвинение, которое имелось у униженной и оскорбленной Мии и ее детей.
Еще 28 лет назад Дилан Фэрроу, приемная дочь Мии, обвинила Вуди в сексуальном насилии, однако тогда на это никто будто бы не обратил внимания. Аллен от заявлений отмахнулся, и виновным его так и не признали.
Только вот Дилан не забыла, и в 2014 году написала открытое письмо, которое было опубликовано на сайте The New York Times.
«Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж, он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами», — так начинается полная боли исповедь девушки, которая уже никогда не сможет забыть то, что случилось.
Все произошло 4 августа 1992 года. Аллен пришел в дом своей уже бывшей гражданской супруги, чтобы «навестить детей». Он исчез вместе с Дилан буквально на 15 минут — это, кстати, подтверждала одна из нянь, которая находилась там в этот момент.
Мия и Вуди не были вместе уже полгода — Аллен покинул жилище Фэрроу, когда она нашла те самые эротические снимки.
Женщина вернулась домой, и тогда маленькая Дилан спросила, делал ли папа Мии с ней то же самое, что и Аллен сделал только что с ней. Фэрроу пришла в ужас и тут же связалась с адвокатом, который посоветовал ей позвонить не в полицию, а педиатру. Тот уже оповестил стражей порядка о предполагаемом сексуальном насилии.
До суда дело так и не дошло: улики уничтожались при странных обстоятельствах, Аллен отказывался от следственных действий и не стал проходить проверку на полиграфе в полиции.
Мия и Вуди сошлись на том, что судебный процесс будет очень травматичен для маленького ребенка, и торжество справедливости так и не состоялось.
Спустя несколько лет после публикации открытого письма Дилан поддержал ее брат Ронан, который к тому моменту был уже довольно известным журналистом.
Ирония судьбы: именно Ронан был тем самым корреспондентом, который долгие месяцы собирал информацию о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна, разговаривал с его жертвами и в итоге запустил тот огромный снежный ком, благодаря которому голливудского продюсера совсем недавно упекли за решетку на 23 года.
Ронан вообще не хотел, чтобы его имя как-то связывали с Вуди Алленом, и отвечал на все вопросы о родстве довольно сухо: «Он мой отец, женатый на моей сестре. Получается, для него я одновременно сын и шурин. Вот такое моральное прегрешение».
А вот Дилан он поддерживал неоднократно и даже раскритиковал издательство Hachette, которое взялось опубликовать книгу его отца. «Такие действия являются крайне непрофессиональными по очень многим очевидным причинам. Но они также демонстрируют недостаток моральных ценностей и сочувствия к жертвам сексуального насилия», — заявил Ронан.
Аллен, впрочем, продолжает настаивать на своей невиновности. В мемуарах он пишет: «Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца».
Интересно, если окажется, что Ронан (а при рождении ему дали имя Сэтчел) не родной сын Вуди Аллена, журналисту станет легче? А ведь такое вполне может быть!
До Вуди Аллена (и, как утверждает сама Мия, даже немножко во время) Фэрроу была замужем за... Фрэнком Синатрой! Женщина не скрывает, что в самом начале отношений с Алленом она периоически заскакивала с экс-супругу «на чашечку кофе».
Более того, Мия и сама считает, что могла родить сына не от режиссера. «Я думаю, что он от меня, хотя и никогда этого не узнаю. Она могла спать с Фрэнком, как и говорила, а могла иметь и огромное количество других интрижек на стороне», — написал в мемуарах Вуди.
В отрывке, появившемся в Сети, Вуди также обвиняет свою бывшую жену в том, что она усыновляла детей, а потом отсылала их обратно. Двух он назвал вполне конкретно: «мексиканский мальчик из Техаса» и «парнишка с расщепленным позвоночником». «Сколько их было еще, я не знаю», — утверждает режиссер.
Семья Аллена реагировать на его книгу не будет. «Они не собираются комментировать еще один пересказ лжи Вуди Аллена, который пытается отвлечь от себя убедительные обвинения в злоупотреблениях, подкрепленных судебными решениями, доказательствами, свидетелями и непосредственным, непоколебимым рассказом Дилан», — заявил инсайдер, близкий к Мие и ее детям.
24 марта 2020 · ·
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