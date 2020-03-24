«Жена спала голой с нашим сыном до его 11 лет»: Вуди Аллен раскрыл в мемуарах новые подробности жизни своей семьи

«Знаю, Миа рассказывала всем, что я насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, но Сун тогда исполнилось 22 года, наша любовь не была никаким совращением», — опровергает он заявления своей бывшей супруги.

А ведь это не единственное обвинение, которое имелось у униженной и оскорбленной Мии и ее детей.

Еще 28 лет назад Дилан Фэрроу, приемная дочь Мии, обвинила Вуди в сексуальном насилии, однако тогда на это никто будто бы не обратил внимания. Аллен от заявлений отмахнулся, и виновным его так и не признали.

Только вот Дилан не забыла, и в 2014 году написала открытое письмо, которое было опубликовано на сайте The New York Times.

«Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж, он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами», — так начинается полная боли исповедь девушки, которая уже никогда не сможет забыть то, что случилось.