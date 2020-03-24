24 марта Кристина Асмус опубликовала новый пост в своем Инстаграме. Актриса разместила несколько снимков, на которых предстает в необычных образах. Так, мы увидели Кристину с копной светлых кудрей и потекшей помадой, розоволосую красавицу, роковую женщину и скромницу с наивным взглядом. Кристине пришлось не раз перевоплотиться для роли в фильме «Китобой».
Впечатлениями от съемок Асмус поделилась в подписи к снимкам. Артистка в шутку пожалела об отсутствии откровенных сцен в ленте.
«Это не хоррор, это драма. Я сыграла девушку из секс-видеочата. Уууфь. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — поведала Кристина.
Многих впечатлило умение Асмус перевоплощаться. Особенно фолловерам понравился образ роковой женщины с яркой помадой, сильно подведенными глазами и светлыми локонами.
Кстати, Кристина недавно начала сниматься в романтической комедии «Булки», ради роли в которой она перешла на калорийное «18-разовое питание».
24 марта 2020 · ·
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