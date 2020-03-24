24 марта Кристина Асмус опубликовала новый пост в своем Инстаграме. Актриса разместила несколько снимков, на которых предстает в необычных образах. Так, мы увидели Кристину с копной светлых кудрей и потекшей помадой, розоволосую красавицу, роковую женщину и скромницу с наивным взглядом. Кристине пришлось не раз перевоплотиться для роли в фильме «Китобой».