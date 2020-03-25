После того, как Меган Маркл улетела в Канаду к своему сыну Арчи, принц Гарри еще некоторое время провел в Великобритании. Издание The Sun на днях сообщило, что герцог не терял времени зря.

Его многочисленные друзья решили устроить ему прощальную вечеринку перед тем, как он окончательно осядет в Канаде и заживет той самой независимой жизнью, о которой они с супругой давно мечтали. При этом одной из приглашенных стала экс-возлюбленная Гарри Челси Дэйви, с которой он встречался с 2004 по 2010 годы.