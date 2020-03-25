Меган знает? Перед возвращением в Канаду принц Гарри встретился с экс-возлюбленной Челси Дэйви

Друзья рассказали о прощальной вечеринке, которую устроили для Гарри. Среди приглашенных была и его бывшая девушка Челси.

принц Гарри, Меган Маркл

После того, как Меган Маркл улетела в Канаду к своему сыну Арчи, принц Гарри еще некоторое время провел в Великобритании. Издание The Sun на днях сообщило, что герцог не терял времени зря. 

Его многочисленные друзья решили устроить ему прощальную вечеринку перед тем, как он окончательно осядет в Канаде и заживет той самой независимой жизнью, о которой они с супругой давно мечтали. При этом одной из приглашенных стала экс-возлюбленная Гарри Челси Дэйви, с которой он встречался с 2004 по 2010 годы.

принц Гарри, Челси Дэйви

«Гарри просиял, когда зашел в зал и увидел всех, кто ждал его. Он не мог поверить своим глазам, заметив Челси», — сообщили друзья.

Она также была рада его видеть. Инсайдер уверяет, что между блондинкой и рыжеволосым принцем сохранилась крепкая связь, но о внезапном воссоединении пары речи не идет. Хотя бдительная Меган Маркл вряд ли бы допустила подобное.

«Он крепко обнял Челси, он был в восторге от того, что она здесь. Некоторые шутили, что он не хочет, чтобы Меган отслеживала его по GPS», — вспоминает инсайдер.

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Принц Гарри и Челси Дэйви окончательно порвали в 2010-м
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На вечеринке принц Гарри чувствовал себя так, словно вернулся в старые добрые времена. Он был счастлив и отлично провел время со своими приятелями и приятельницами. Напомним, принц Гарри и Челси Дэйви несколько раз сходились и расставались за время своего романа. Не так давно девушка призналась, что сейчас ее сердце занято, однако имени избранника предпочла не называть.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Челси настоящая, а ММ насквозь фальшивая во всем.
  • Ясен пень - что Челси - супер, прирожденная принцесса (как и Крессинда Бонас).. Видимо, таких женщин Гарри оказался,по сути, недостойным (раз выбрал себе незнамо что).
  • Челси кажется более искренней чем Меган. И отношения у них были настоящие. Жаль, что не сложилось.

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