После того, как Меган Маркл улетела в Канаду к своему сыну Арчи, принц Гарри еще некоторое время провел в Великобритании. Издание The Sun на днях сообщило, что герцог не терял времени зря.
Его многочисленные друзья решили устроить ему прощальную вечеринку перед тем, как он окончательно осядет в Канаде и заживет той самой независимой жизнью, о которой они с супругой давно мечтали. При этом одной из приглашенных стала экс-возлюбленная Гарри Челси Дэйви, с которой он встречался с 2004 по 2010 годы.
«Гарри просиял, когда зашел в зал и увидел всех, кто ждал его. Он не мог поверить своим глазам, заметив Челси», — сообщили друзья.
Она также была рада его видеть. Инсайдер уверяет, что между блондинкой и рыжеволосым принцем сохранилась крепкая связь, но о внезапном воссоединении пары речи не идет. Хотя бдительная Меган Маркл вряд ли бы допустила подобное.
«Он крепко обнял Челси, он был в восторге от того, что она здесь. Некоторые шутили, что он не хочет, чтобы Меган отслеживала его по GPS», — вспоминает инсайдер.
На вечеринке принц Гарри чувствовал себя так, словно вернулся в старые добрые времена. Он был счастлив и отлично провел время со своими приятелями и приятельницами. Напомним, принц Гарри и Челси Дэйви несколько раз сходились и расставались за время своего романа. Не так давно девушка призналась, что сейчас ее сердце занято, однако имени избранника предпочла не называть.
25 марта 2020 · ·
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