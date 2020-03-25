«Разделяем семью и работу»: Мороз рассказала об отношениях с Богомоловым после развода

Расставшись с Константином Богомоловым, актриса сохранила с экс-супругом хорошие отношения. Она рассказала, как ей это удалось.

Дарья Мороз

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018-м. Тогда многим казалось, что это произошло из-за Ксении Собчак, однако актриса не раз говорила в интервью, что не винит в их разводе телеведущую. По словам Дарьи, они с Константином расстались еще до того, как тот закрутил роман со звездой.

Недавно Мороз дала новое интервью «Комсомольской правде», в котором заговорила об отношениях с бывшим мужем. Как утверждает артистка, развод никак не повлиял на ее дальнейшее сотрудничество с Богомоловым. И хотя сейчас она не участвует в его проектах, Дарья не исключает такую вероятность в будущем. Все благодаря тому, что она и Константин умеют отделять личную жизнь от творчества.

Дарья Мороз, Константин Богомолов

«Так или иначе мы одна команда и творческий тандем. И это важнее личных отношений. Так было, есть и будет. Мы с Костей с самого начала нашей совместной жизни очень разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в «Содержанках». Как работали — так и работали. Даже, может быть, эффективнее из-за личной дистанцированности», — сообщила знаменитость.

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Дарья назвала Константина прекрасным отцом. Напомним, их общей дочери Анне 6 сентября этого года исполнится 11 лет. По словам Мороз, ее экс-супруг много времени проводит с девочкой, и недостатка в отцовском внимании наследница не испытывает.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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