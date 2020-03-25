Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018-м. Тогда многим казалось, что это произошло из-за Ксении Собчак, однако актриса не раз говорила в интервью, что не винит в их разводе телеведущую. По словам Дарьи, они с Константином расстались еще до того, как тот закрутил роман со звездой.

Недавно Мороз дала новое интервью «Комсомольской правде», в котором заговорила об отношениях с бывшим мужем. Как утверждает артистка, развод никак не повлиял на ее дальнейшее сотрудничество с Богомоловым. И хотя сейчас она не участвует в его проектах, Дарья не исключает такую вероятность в будущем. Все благодаря тому, что она и Константин умеют отделять личную жизнь от творчества.