Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018-м. Тогда многим казалось, что это произошло из-за Ксении Собчак, однако актриса не раз говорила в интервью, что не винит в их разводе телеведущую. По словам Дарьи, они с Константином расстались еще до того, как тот закрутил роман со звездой.
Недавно Мороз дала новое интервью «Комсомольской правде», в котором заговорила об отношениях с бывшим мужем. Как утверждает артистка, развод никак не повлиял на ее дальнейшее сотрудничество с Богомоловым. И хотя сейчас она не участвует в его проектах, Дарья не исключает такую вероятность в будущем. Все благодаря тому, что она и Константин умеют отделять личную жизнь от творчества.
«Так или иначе мы одна команда и творческий тандем. И это важнее личных отношений. Так было, есть и будет. Мы с Костей с самого начала нашей совместной жизни очень разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в «Содержанках». Как работали — так и работали. Даже, может быть, эффективнее из-за личной дистанцированности», — сообщила знаменитость.
Дарья назвала Константина прекрасным отцом. Напомним, их общей дочери Анне 6 сентября этого года исполнится 11 лет. По словам Мороз, ее экс-супруг много времени проводит с девочкой, и недостатка в отцовском внимании наследница не испытывает.
25 марта 2020 · ·
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