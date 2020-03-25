Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон была невероятно дружна с принцем Гарри — он стал для нее братом и лучшим другом. Поэтому естественно, что герцогиня Кембриджская очень тяжело пережила новость о том, что Гарри и Меган собираются переехать в Канаду.

В начале марта Сассексы прилетели в Великобританию, чтобы в последний раз принять участие в официальном мероприятии в качестве королевских особ. Они встретились с Кембриджами на День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.