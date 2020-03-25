Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон была невероятно дружна с принцем Гарри — он стал для нее братом и лучшим другом. Поэтому естественно, что герцогиня Кембриджская очень тяжело пережила новость о том, что Гарри и Меган собираются переехать в Канаду.
В начале марта Сассексы прилетели в Великобританию, чтобы в последний раз принять участие в официальном мероприятии в качестве королевских особ. Они встретились с Кембриджами на День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
На людях супружеские пары были исключительно холодны друг с другом — могло создаться ощущение, что они не просто не придают значения тому, что сейчас находятся рядом, а чуть ли не ведут закулисную войну. Однако инсайдер говорит, что дело совершенно в другом.
Оказывается, Кейт держалась из последних сил, чтобы не стать эмоциональной и не дать фотографам запечатлеть себя в расстроенных чувствах. Однако после, когда она смогла остаться с Гарри наедине, герцогиня с ним поговорила.
«Кейт знала, что это, вероятно, последний шанс, когда она сможет дать волю чувствам, и она была очень эмоциональна», — поведал инсайдер порталу Woman’s Day.
«Она пыталась не расплакаться, когда рассказывала, как проблемы в их общении ужасно расстроили ее и Уильяма. Супруги почувствовали себя выкинутыми из их жизней», — рассказал аноним.
«Также Кейт сказала, что с его отъездом она потеряла брата, и объяснила, как расстроились ее дети, которые очень скучают по своему дяде и хотят увидеть двоюродного братика», — отметил инсайдер.
Не волуйся, Кейт, скоро твои отпрыски увидят маленького Арчи — Меган пообещала Елизавете II приехать на летние каникулы вместе с сыном.
25 марта 2020 · ·
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