Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

На 94-м году жизни скончалась советская и российская актриса Инна Макарова.

25 марта стало известно, что Инна Макарова, звезда фильма «Девчата», ушла из жизни в возрасте 93 лет.

Печальную новость подтвердила дочь артистки Наталья Бондарчук. Женщина также отметила, что о дате и месте прощания будет объявлено позже.

Инна Макарова в фильме «Девчата»

Макарова была госпитализирована в больницу в начале месяца, однако о том, с каким диагнозом актриса обратилась к медикам, публике оставалось только гадать.

«Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — отвечала на все вопросы дочь актрисы.

...
Инна Владимировна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга
1 из 9

Напомним, первым мужем артистки стал режиссер Сергей Бондарчук. В этом браке и родилась Наталья. Супруг изменил Инне с Ириной Скобцевой и женился на ней после развода.

Затем у Сергея родилось еще двое детей — Федор Бондарчук, известный режиссер, и Елена Бондарчук, актриса театра и кино. Елена скончалась в 2009 году от рака.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633