Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

25 марта стало известно, что Инна Макарова, звезда фильма «Девчата», ушла из жизни в возрасте 93 лет.
Печальную новость подтвердила дочь артистки Наталья Бондарчук. Женщина также отметила, что о дате и месте прощания будет объявлено позже.
Макарова была госпитализирована в больницу в начале месяца, однако о том, с каким диагнозом актриса обратилась к медикам, публике оставалось только гадать.
«Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — отвечала на все вопросы дочь актрисы.
Напомним, первым мужем артистки стал режиссер Сергей Бондарчук. В этом браке и родилась Наталья. Супруг изменил Инне с Ириной Скобцевой и женился на ней после развода.
Затем у Сергея родилось еще двое детей — Федор Бондарчук, известный режиссер, и Елена Бондарчук, актриса театра и кино. Елена скончалась в 2009 году от рака.
25 марта 2020 · ·
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