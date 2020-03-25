Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Макарова была госпитализирована в больницу в начале месяца, однако о том, с каким диагнозом актриса обратилась к медикам, публике оставалось только гадать.

«Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — отвечала на все вопросы дочь актрисы.