«А где Ильич?»: в Сети уверены, что солист Little Big разводится с женой

В Интернете появились слухи о том, что Илья Прусикин и Ирина Смелая расстались из-за измены музыканта.

Уже несколько недель поклонники Ильи «Ильича» Прусикина и Иры Tatarka Смелой подозревают, что девушка бросила мужа незадолго до того, как начался отборочный тур на «Евровидение».

Супруги давно не появлялись вместе, не выкладывали семейных снимков в Инстаграм, а посты 28-летней Иры в соцсетях с каждым днем становились все грустнее.

Вдобавок, поклонники рейв-группы Little Big заметили, что коллектив не спешил комментировать новость о том, что они поедут на «Евровидение» в Нидерланды, и моментально связали это с нестабильным эмоциональным состоянием Прусикина.

На днях Смелая выложила в Инстаграм очередное фото, под которым девушку стали спрашивать, что же происходит в ее семье. Один из комментатором заявил: «Они расстались. Илья изменил ей с Соней. Их знакомые так сообщили в прямом эфире».

Соня — это солистка Little Big Софья Таюрская, с которой Ильич проводит очень много времени на гастролях.

Что примечательно, Смелая не удалила комментарий и не опровергла его. Для поклонников пары это стало лакмусовой бумажкой.

По информации, гуляющей в Сети, Смелая бросила 34-летняя Ильича, когда узнала об измене, но разводиться пока не торопится — все же пара вместе воспитывает сына Добрыню.

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Илья Прусикин и его группа Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении»
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Впрочем, многие не верят, что Прусикин способен на такое. На сцене он разбитной рокер, однако в жизни это человек-одуванчик, флегматичный, спокойный и семейный. Держим кулачки за них!

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Очередные фантазии СМИ.
  • Не похожа Соня на девушек, которые с женатиками встречаются. Может конечно ультиматум поставила, но смысл тогда Ильичу прятаться и не комментировать развод
  • Жаль, если это так. Но, увы, ожидаемо(
  • Кто знает, кто знает... когда 24/7 проводишь время с красивой, легкой девочкой-коллегой, с которой общие интересы и дело, то неудивительно, что исходом такого общения станет интрижка
  • Мне наоборот всегда казалось, что он как будто сторонится и демонстративно не замечает соню
  • Соня конечно красивая деваха
  • Ильич, конечно, ни разу не рокер, но в жизни действительно человек спокойный и приятный.

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