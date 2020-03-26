«А где Ильич?»: в Сети уверены, что солист Little Big разводится с женой

Уже несколько недель поклонники Ильи «Ильича» Прусикина и Иры Tatarka Смелой подозревают, что девушка бросила мужа незадолго до того, как начался отборочный тур на «Евровидение».
Супруги давно не появлялись вместе, не выкладывали семейных снимков в Инстаграм, а посты 28-летней Иры в соцсетях с каждым днем становились все грустнее.
Вдобавок, поклонники рейв-группы Little Big заметили, что коллектив не спешил комментировать новость о том, что они поедут на «Евровидение» в Нидерланды, и моментально связали это с нестабильным эмоциональным состоянием Прусикина.
На днях Смелая выложила в Инстаграм очередное фото, под которым девушку стали спрашивать, что же происходит в ее семье. Один из комментатором заявил: «Они расстались. Илья изменил ей с Соней. Их знакомые так сообщили в прямом эфире».
Соня — это солистка Little Big Софья Таюрская, с которой Ильич проводит очень много времени на гастролях.
Что примечательно, Смелая не удалила комментарий и не опровергла его. Для поклонников пары это стало лакмусовой бумажкой.
По информации, гуляющей в Сети, Смелая бросила 34-летняя Ильича, когда узнала об измене, но разводиться пока не торопится — все же пара вместе воспитывает сына Добрыню.
Впрочем, многие не верят, что Прусикин способен на такое. На сцене он разбитной рокер, однако в жизни это человек-одуванчик, флегматичный, спокойный и семейный. Держим кулачки за них!
26 марта 2020 · ·
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