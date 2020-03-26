«А где Ильич?»: в Сети уверены, что солист Little Big разводится с женой

Уже несколько недель поклонники Ильи «Ильича» Прусикина и Иры Tatarka Смелой подозревают, что девушка бросила мужа незадолго до того, как начался отборочный тур на «Евровидение».

Супруги давно не появлялись вместе, не выкладывали семейных снимков в Инстаграм, а посты 28-летней Иры в соцсетях с каждым днем становились все грустнее.