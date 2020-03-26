«Слишком много побочных эффектов»: Марина Федункив мечтает стать мамой, но никогда не сделает ЭКО

48-летняя актриса дважды была замужем, но так и не родила детей. Сейчас Марина ищет способ, чтобы «исполнить предназначение», однако наотрез отказывается рассматривать вариант с ЭКО.

Марина Федункив стала гостьей шоу «Эмпатия Манучи». 48-летняя знаменитость откровенно рассказала о своем отношении к детям и объяснила, почему никогда не сделает ЭКО.

Со своим первым гражданским мужем Сергеем Щелчковым Марина познакомилась еще в институте — будущие супруги были одногруппниками. Сергей и Марина прожили вместе 12 лет и расстались, так и не оформив отношения официально. По словам Федункив, бывший возлюбленный не смог смириться с ее успешностью. Также артистка рассказывала, что он ей изменял.

Второй брак с предпринимателем Михаилом продлился 13 лет, но распался из-за того, что супруг был зависим от запрещенных веществ. Несмотря на два брака, актриса так и не родила детей из-за здоровья, подорванного ненормированным графиком и недосыпом.

«Сейчас я не могу их завести, не получается, но я пробую. ЭКО я не буду делать, так как много побочных эффектов. На все воля Божья. Нет так нет, что делать? Сейчас же много всяких возможностей — и суррогатное материнство, и что-то другое. Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины», — сказала Федункив.

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Марина Федункив призналась, что мечтает стать матерью
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В последнее время Марина думает о том, чтобы усыновить ребенка из детдома, однако это не так-то просто осуществить с ее рабочим графиком. «Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь, то уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком. Взять ребенка — это же не просто его обуть, одеть. В него душу надо вложить», — считает 48-летняя актриса.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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