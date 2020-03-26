Марина Федункив стала гостьей шоу «Эмпатия Манучи». 48-летняя знаменитость откровенно рассказала о своем отношении к детям и объяснила, почему никогда не сделает ЭКО.



Со своим первым гражданским мужем Сергеем Щелчковым Марина познакомилась еще в институте — будущие супруги были одногруппниками. Сергей и Марина прожили вместе 12 лет и расстались, так и не оформив отношения официально. По словам Федункив, бывший возлюбленный не смог смириться с ее успешностью. Также артистка рассказывала, что он ей изменял.