Владимир Винокур прокомментировал состояние Льва Лещенко

Лев Валерьянович находится в реанимации в больнице в Коммунарке. В СМИ периодически появляются подробности пребывания артиста в медицинском центре, однако его лучший друг Владимир Винокур многое опровергает.

Так, 26 марта пришла информация, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Владимир Винокур вышел на связь с журналистами спустя час и дал свой комментарий.