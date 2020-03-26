Владимир Винокур прокомментировал состояние Льва Лещенко

В СМИ появилась информация о том, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Владимир Винокур прокомментировал состояние своего лучшего друга.

Лев Валерьянович находится в реанимации в больнице в Коммунарке. В СМИ периодически появляются подробности пребывания артиста в медицинском центре, однако его лучший друг Владимир Винокур многое опровергает.

Так, 26 марта пришла информация, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Владимир Винокур вышел на связь с журналистами спустя час и дал свой комментарий.

«Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — сказал Винокур изданию «Подъем».

«Сегодня уже улучшения, но он остается в реанимации, там есть аппаратура специальная, которая вентилирует легкие. Супруга легче все переносит, но ей тоже тяжело», — сообщил Винокур «Звезде».

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Владимир Винокур находится на связи с четой Лещенко
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Владимир подчеркнул, что результаты теста на коронавирус еще не готовы и попросил не нагнетать обстановку вокруг состояния народного артиста. 

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26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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