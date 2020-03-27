«С ней в мою жизнь пришли ее дочери»: легендарная Марина Навратилова рассказала о супруге

Юлия Лемигова и Марина Навратилова уже много лет вместе, но предпочитают не афишировать отношения. Недавно известная теннисистка высказалась о своем счастливом браке. 

Юлия Лемигова и Марина Навратилова

В 2008-м общественности стало известно, что одна из самых красивых женщин Советского Союза, вторая вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная 1991» Юлия Лемигова начала встречаться с не менее известной особой — теннисисткой-рекордсменкой Мариной Навратиловой. 

В 2009 году знаменитости обручились, а спустя пять лет сыграли скромную свадьбу в кругу близких. 

Женщины почти не выходят в свет вместе и предпочитают не говорить о своей личной жизни. 

Ранее Юлия отдавала предпочтение мужчинам: у нее есть дочери от прошлых отношений. Конечно, это не может не волновать любопытную публику. 

На днях Навратилова дала откровенное интервью Карену Шаиняну. 

В разговоре с журналистом Марина призналась, что безмерно счастлива рядом с избранницей. Особенно спортсменку радует, что она принимает активное участие в воспитании наследниц Лемиговой. 

«С ней в мою жизнь пришли и ее дочери. Когда мы познакомились, девочки были маленькие, а сейчас одной 18 лет, а другой четырнадцать. На данный момент семья для меня — самое главное», — заключила Навратилова. 

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Юлия Лемигова и Марина Навратилова счастливы в браке уже более пяти лет
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Напомним, теннисистка никогда не скрывала своей ориентации. В разные годы ее связывали романы с самыми яркими женщинами мирового шоу-бизнеса: говорят, в ее постели побывала даже сама Мадонна. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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