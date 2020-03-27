В 2008-м общественности стало известно, что одна из самых красивых женщин Советского Союза, вторая вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная 1991» Юлия Лемигова начала встречаться с не менее известной особой — теннисисткой-рекордсменкой Мариной Навратиловой.

В 2009 году знаменитости обручились, а спустя пять лет сыграли скромную свадьбу в кругу близких.

Женщины почти не выходят в свет вместе и предпочитают не говорить о своей личной жизни.