В 2008-м общественности стало известно, что одна из самых красивых женщин Советского Союза, вторая вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная 1991» Юлия Лемигова начала встречаться с не менее известной особой — теннисисткой-рекордсменкой Мариной Навратиловой.
В 2009 году знаменитости обручились, а спустя пять лет сыграли скромную свадьбу в кругу близких.
Женщины почти не выходят в свет вместе и предпочитают не говорить о своей личной жизни.
Ранее Юлия отдавала предпочтение мужчинам: у нее есть дочери от прошлых отношений. Конечно, это не может не волновать любопытную публику.
На днях Навратилова дала откровенное интервью Карену Шаиняну.
В разговоре с журналистом Марина призналась, что безмерно счастлива рядом с избранницей. Особенно спортсменку радует, что она принимает активное участие в воспитании наследниц Лемиговой.
«С ней в мою жизнь пришли и ее дочери. Когда мы познакомились, девочки были маленькие, а сейчас одной 18 лет, а другой четырнадцать. На данный момент семья для меня — самое главное», — заключила Навратилова.
Напомним, теннисистка никогда не скрывала своей ориентации. В разные годы ее связывали романы с самыми яркими женщинами мирового шоу-бизнеса: говорят, в ее постели побывала даже сама Мадонна.
26 марта 2020 · ·
Комментарии0