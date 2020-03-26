Будущий свекор Натальи Водяновой за сутки заработал 11 млрд долларов

С вероятностью 99% можно утверждать, что летняя свадьба модели Натальи Водяновой и сына французского миллиардера Антуана Арно во Франции не состоится — коронавирус ломает планы всех жителей планеты, не спрашивая их разрешения.
Водянова пока что никак не комментировала возможный перенос торжества, однако, кажется, грустить ей некогда. Удивительно, но COVID-19 сыграл на руку семье ее будущего мужа.
Бернар Арно, отец Антуана и владелец LVMH, за сутки заработал на росте мировых финансовых рынков 11,3 миллиарда долларов!
Впрочем, следует помнить, что совсем недавно Бернар потерял еще большую сумму из-за паники на финансовых биржах, которую вызвал коронавирус. Так что пока Арно-старшему не удалось «сравнять счет» и выйти в ноль.
Напомним, Антуан Арно и Наталья Водянова вместе уже 9 лет, так что официальное заключение брака будет скорее формальностью и нисколько не изменит их совместную жизнь.
Модель родила от бизнесмена двоих сыновей — Романа и Максима.Также она воспитывает Неву, Лукаса и Виктора от бывшего супруга Джастина Портмана.
26 марта 2020 · ·
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