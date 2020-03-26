Будущий свекор Натальи Водяновой за сутки заработал 11 млрд долларов

Водянова пока что никак не комментировала возможный перенос торжества, однако, кажется, грустить ей некогда. Удивительно, но COVID-19 сыграл на руку семье ее будущего мужа.

Бернар Арно, отец Антуана и владелец LVMH, за сутки заработал на росте мировых финансовых рынков 11,3 миллиарда долларов!