Будущий свекор Натальи Водяновой за сутки заработал 11 млрд долларов

Наталья Водянова удачно выходит замуж — ее жених красив, умен, интеллигентен, да и гены не подкачали. Отец Антуана Арно заработал баснословные деньги всего за 24 часа.

С вероятностью 99% можно утверждать, что летняя свадьба модели Натальи Водяновой и сына французского миллиардера Антуана Арно во Франции не состоится — коронавирус ломает планы всех жителей планеты, не спрашивая их разрешения.

Водянова пока что никак не комментировала возможный перенос торжества, однако, кажется, грустить ей некогда. Удивительно, но COVID-19 сыграл на руку семье ее будущего мужа.

Бернар Арно, отец Антуана и владелец LVMH, за сутки заработал на росте мировых финансовых рынков 11,3 миллиарда долларов!

Бернар Арно

Впрочем, следует помнить, что совсем недавно Бернар потерял еще большую сумму из-за паники на финансовых биржах, которую вызвал коронавирус. Так что пока Арно-старшему не удалось «сравнять счет» и выйти в ноль.

Напомним, Антуан Арно и Наталья Водянова вместе уже 9 лет, так что официальное заключение брака будет скорее формальностью и нисколько не изменит их совместную жизнь.

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Наталья Водянова уже 9 лет вместе с Антуаном Арно
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Модель родила от бизнесмена двоих сыновей — Романа и Максима.Также она воспитывает Неву, Лукаса и Виктора от бывшего супруга Джастина Портмана.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Наташка молодец,при женихе всегда марафетится. Дома,зачастую как бледная моль,но наверное это нормально.
  • Так рынки растут или падают? :)
  • Похорошела Наташа, уникальная женщина!)

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