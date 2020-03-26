У Маргариты Симоньян случился выкидыш

26 марта Маргарита Симоньян сообщила в своем Инстаграме печальную новость — она потеряла ребенка.
Главный редактор RT выложила в соцсеть изображение черного квадрата и подписала его: «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся, в любом случае».
Напомним, Маргарита воспитывает троих детей с режиссером Тиграном Кеосаяном: дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.
В четвертый раз женщина забеременела спустя всего четыре месяца после рождения ребенка. «Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян 16 марта и уточнила, что вариант аборта даже не рассматривает.
26 марта 2020 · ·
Комментарии6