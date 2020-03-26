У Маргариты Симоньян случился выкидыш

Главный редактор RT сообщила нерадостную новость в своем Инстаграме. Женщина потеряла ребенка.

26 марта Маргарита Симоньян сообщила в своем Инстаграме печальную новость — она потеряла ребенка.

Главный редактор RT выложила в соцсеть изображение черного квадрата и подписала его: «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся, в любом случае».

Напомним, Маргарита воспитывает троих детей с режиссером Тиграном Кеосаяном: дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.

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Маргарита Симоньян потеряла ребенка
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В четвертый раз женщина забеременела спустя всего четыре месяца после рождения ребенка. «Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян 16 марта и уточнила, что вариант аборта даже не рассматривает.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Чисто по женски, конечно, сочувствую, хотя она мне совершенно несимпатична. Видимо, возраст и беременеть через 4 мес это безумие.
  • Может надо поменьше рассказывать всему миру о своих залетах?
  • "Она забеременела четвертым ребенком спустя всего четыре месяца после рождения дочери Маро" (Маро родилась 19 февраля 2019 года) ________________ Получается в феврале она забеременела, в марте узнала и тут же публично об этом объявила. Спрашивается, для чего?!
  • Слабая земная женщина, не то что Самойлова.
  • Я сомневаюсь,что она была, зачем это все в инстаграмм сообщать не понимаю?
  • организм не восстановился еще после последних родов,а тут новая беременность,. вот и не выдержал

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