У Маргариты Симоньян случился выкидыш

В четвертый раз женщина забеременела спустя всего четыре месяца после рождения ребенка. «Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян 16 марта и уточнила, что вариант аборта даже не рассматривает.