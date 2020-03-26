«Делаю грядки, строю теплицу»: Оксана Самойлова загрузила себя работой, чтобы пережить карантин

Бизнесвумен даже в самоизоляции нашла для себя множество дел. Среди них уборка, воспитание детей, тренировки, уход за собой и садоводство.

Оксана Самойлова

26 марта Оксана Самойлова разместила новый пост в своем Инстаграме. Супруга рэпера рассказала о том, как теперь проходят ее будни. В настоящее время Самойлова и ее большая семья находятся на карантине и коротают время в своем подмосковном доме. Пока Джиган играет с дочерьми в весьма опасные игры, его супруга занимает себя делами. Причем их у нее действительно невпроворот. Оксана этим лишь довольна.

«Пока что я нахожу плюсы в изоляции — есть возможность сделать все дела по дому, до которых не доходили руки годами. Еще я подключила себе домашние онлайн-тренировки, записалась на пару онлайн-курсов и тренингов, экспериментирую с готовкой, очень хорошо убираюсь, глажу и стираю. Бесконечно делаю маски для лица и тела. Не знаю, конечно, на сколько хватит этого энтузиазма, но пока так», — рассказала Самойлова. 

На тот случай, если карантин будет продлен, у бизнесвумен уже есть план. Она собирается заняться садоводством.

«Если все затянется, у меня есть план Б, где я делаю грядки, строю теплицу, сажаю огурцы, помидоры, клубнику. Вот уже апрель и май есть чем заняться. Но надеюсь, конечно, что все закончится раньше. Так что, несмотря на все, я не унываю. И вы тоже не грустите», — подытожила Оксана.

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Напомним, в начале марта Самойлова сообщила, что «не хочет просыпаться в этот мир». Самый ужасный месяц недавно родившей четвертого ребенка звезды был связан со странными выходками Джигана. Рэпер провел серию «пьяных» прямых эфиров и угодил в рехаб. После этого отношения между супругами разладились.

Они по-прежнему живут вместе, но стараются не пересекаться в доме. Поэтому единственным связующим звеном между ними служат дети: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя и Давид, которому недавно исполнился месяц.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А на ком в это время ее дети?

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