26 марта Оксана Самойлова разместила новый пост в своем Инстаграме. Супруга рэпера рассказала о том, как теперь проходят ее будни. В настоящее время Самойлова и ее большая семья находятся на карантине и коротают время в своем подмосковном доме. Пока Джиган играет с дочерьми в весьма опасные игры, его супруга занимает себя делами. Причем их у нее действительно невпроворот. Оксана этим лишь довольна.

«Пока что я нахожу плюсы в изоляции — есть возможность сделать все дела по дому, до которых не доходили руки годами. Еще я подключила себе домашние онлайн-тренировки, записалась на пару онлайн-курсов и тренингов, экспериментирую с готовкой, очень хорошо убираюсь, глажу и стираю. Бесконечно делаю маски для лица и тела. Не знаю, конечно, на сколько хватит этого энтузиазма, но пока так», — рассказала Самойлова.

На тот случай, если карантин будет продлен, у бизнесвумен уже есть план. Она собирается заняться садоводством.

«Если все затянется, у меня есть план Б, где я делаю грядки, строю теплицу, сажаю огурцы, помидоры, клубнику. Вот уже апрель и май есть чем заняться. Но надеюсь, конечно, что все закончится раньше. Так что, несмотря на все, я не унываю. И вы тоже не грустите», — подытожила Оксана.