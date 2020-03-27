Вечером 26 марта Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке, где находятся все пациенты с подозрением на коронавирус.

Поклонники исполнителя хита «Выпьем за любовь» были очень встревожены, ведь артисту уже 60 лет, а это значит, что он находится в группе риска. Обеспокоенные фанаты начали писать супруге Игоря Юлии Проскуряковой в Инстаграме и спрашивать, все ли в порядке с Николаевым.