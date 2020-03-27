Жена госпитализированного Игоря Николаева вышла на связь с публикой

Игорь Николаев ждет результатов анализа на коронавирус, который он сдал, попав в больницу в Коммунарке. А его представители и члены семьи уже дают первые комментарии.

Вечером 26 марта Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке, где находятся все пациенты с подозрением на коронавирус.

Поклонники исполнителя хита «Выпьем за любовь» были очень встревожены, ведь артисту уже 60 лет, а это значит, что он находится в группе риска. Обеспокоенные фанаты начали писать супруге Игоря Юлии Проскуряковой в Инстаграме и спрашивать, все ли в порядке с Николаевым.

Сообщений было так много, что жене артиста пришлось опубликовать официальное обращение.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас. Отвечать каждому сейчас нет сил и времени, а наше внимание сосредоточено на здоровье. Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть. Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать, ждать результатов анализа. До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи», — написала Юлия.

...
Игорь Николаев помещен в Коммунарку
1 из 8

Помощница артиста ранее подтвердила изданию 360, что Николаев сдал тест на коронавирус и ждет результатов анализа. На вопрос о состоянии здоровья Игоря Юрьевича она довольно оптимистично заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Еа первом фото не его жена, а его дочь

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633