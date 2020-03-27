Вечером 26 марта Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке, где находятся все пациенты с подозрением на коронавирус.
Поклонники исполнителя хита «Выпьем за любовь» были очень встревожены, ведь артисту уже 60 лет, а это значит, что он находится в группе риска. Обеспокоенные фанаты начали писать супруге Игоря Юлии Проскуряковой в Инстаграме и спрашивать, все ли в порядке с Николаевым.
Сообщений было так много, что жене артиста пришлось опубликовать официальное обращение.
«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас. Отвечать каждому сейчас нет сил и времени, а наше внимание сосредоточено на здоровье. Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть. Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать, ждать результатов анализа. До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи», — написала Юлия.
Помощница артиста ранее подтвердила изданию 360, что Николаев сдал тест на коронавирус и ждет результатов анализа. На вопрос о состоянии здоровья Игоря Юрьевича она довольно оптимистично заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».
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27 марта 2020 · ·
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