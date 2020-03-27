«Это меня успокаивает»: Оксана Самойлова с трудом, но начала заниматься спортом после годового перерыва

Оксана Самойлова проводит карантин с пользой. Бизнесвумен вернулась к домашним тренировкам, чтобы отвлечься от ситуации вокруг.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова не привыкла сидеть сложа руки. Супруга рэпера даже на карантине решила себя занять. Она приводит в порядок дом, воспитывает дочерей и маленького сына, а также уделяет много времени себе. Оксана сообщила, что тщательно ухаживает за собой и делает маски для лица.

На днях Самойлова решила добавить в список своих занятий еще и спорт. Поскольку возможности ходить в фитнес-клуб у нее сейчас нет, звезда занялась домашними тренировками. Она отметила в инстаграм-историях, что не уделяла время фитнесу вот уже целый год. 

«Я не тренировалась очень давно, мне так все тяжело. В любой непонятной ситуации я занимаюсь спортом, потому что, помимо изоляции, карантина и всего остального, у меня такая ситуация непонятная и неприятная, что я просто не знаю, что с этим делать. Поэтому, пока я на карантине, придется просто ждать и заниматься спортом, меня это успокаивает», — сообщила Оксана.

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Оксана Самойлова вернула спорт в свою жизнь
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Возможно, «непонятная и неприятная ситуация», о которой говорит Самойлова, связана со странным поведением ее мужа Джигана, попавшего в рехаб в США. После того, как они вернулись в Россию, супруги так и не появлялись вместе в кадре. Они живут в одном доме, но будто практически не видятся. Единственным связующим звеном между ними выступают их дети. Оксана показывает девочкам упражнения, а Джиган учит их довольно опасным играм.

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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