Оксана Самойлова не привыкла сидеть сложа руки. Супруга рэпера даже на карантине решила себя занять. Она приводит в порядок дом, воспитывает дочерей и маленького сына, а также уделяет много времени себе. Оксана сообщила, что тщательно ухаживает за собой и делает маски для лица.

На днях Самойлова решила добавить в список своих занятий еще и спорт. Поскольку возможности ходить в фитнес-клуб у нее сейчас нет, звезда занялась домашними тренировками. Она отметила в инстаграм-историях, что не уделяла время фитнесу вот уже целый год.