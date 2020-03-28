После истории с Лещенко Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

Представители российского шоу-бизнеса в ужасе от того, что могли заразиться коронавирусом от Льва Лещенко. Лера Кудрявцева, к примеру, уже сделала тест на выявление страшной инфекции. 

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

Вот уже несколько дней 78-летний Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке, где врачи спасают ему жизнь из-за возникшей коронавирусной пневмонии

А ведь незадолго до госпитализации артист посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где контактировал с десятками других селебов!

После подтверждения диагноза Лещенко стало известно и об ухудшении самочувствия Игоря Николаева. Теперь сдать анализы решили и другие звездные гости мероприятия.

Так, поздним вечером 27 марта Лера Кудрявцева вызвала на дом специалистов, которые провели ей тест на коронавирусную инфекцию. 

Телеведущая сообщила, что узнает о результатах исследования через три дня. 

«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.

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Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус
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Также звезда пояснила, что из-за угрозы заражения ей пришлось самоизолироваться от мужа и полуторагодовалой дочери Маши. Лера призвала фолловеров более серьезно относиться к распространению Covid-19. «Давайте быть ответственными гражданами, сидеть дома и без особой нужды не выходить. Давайте все будем здоровы и будем беречь друг друга!» — обратилась к поклонникам Кудрявцева. 

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Блин, а у нас во Франции даже тест сдать нельзя. Уже неделю кашляем с мужем. Мы-то ладно, температуры нет, но тут ребёнок 8 месяцев стал покашливать, не знаю, что делать.((( Знать бы точно, что это вирус или нет.(( В России хоть за свой счёт можно сдать, здесь же вообще всё через одно место.(((
  • Сказала очень "ответственная"Кудрявцева, которая тоже не самоизолировалась после Эмиратов и даже вышла на съёмки(
  • На самом деле инкубационный период никто не отменял, резонно либо ждать симптомов и уже после них сдавать анализ, либо ждать 2 недели и тогда сдавать.
  • Лера, начните с себя. Мы давно уже дома сидим и не ходим по день рождениям.

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