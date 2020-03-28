Вот уже несколько дней 78-летний Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке, где врачи спасают ему жизнь из-за возникшей коронавирусной пневмонии.

А ведь незадолго до госпитализации артист посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где контактировал с десятками других селебов!

После подтверждения диагноза Лещенко стало известно и об ухудшении самочувствия Игоря Николаева. Теперь сдать анализы решили и другие звездные гости мероприятия.