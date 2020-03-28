Вот уже несколько дней 78-летний Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке, где врачи спасают ему жизнь из-за возникшей коронавирусной пневмонии.
А ведь незадолго до госпитализации артист посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где контактировал с десятками других селебов!
После подтверждения диагноза Лещенко стало известно и об ухудшении самочувствия Игоря Николаева. Теперь сдать анализы решили и другие звездные гости мероприятия.
Так, поздним вечером 27 марта Лера Кудрявцева вызвала на дом специалистов, которые провели ей тест на коронавирусную инфекцию.
Телеведущая сообщила, что узнает о результатах исследования через три дня.
«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.
Также звезда пояснила, что из-за угрозы заражения ей пришлось самоизолироваться от мужа и полуторагодовалой дочери Маши. Лера призвала фолловеров более серьезно относиться к распространению Covid-19. «Давайте быть ответственными гражданами, сидеть дома и без особой нужды не выходить. Давайте все будем здоровы и будем беречь друг друга!» — обратилась к поклонникам Кудрявцева.
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28 марта 2020 · ·
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