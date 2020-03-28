Светлана Лобода сообщила о результатах анализа Тилля Линдеманна на коронавирус

Светлана Лобода не комментирует свои отношения с Тиллем Линдеманном. Однако певица не смогла остаться в стороне, когда в Сети стали говорить о здоровье музыканта. 

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн

27 марта иностранные СМИ сообщили, что лидер группы Rammstein, 57-летний  Тилль Линдеманн, был госпитализирован в Берлине с подозрением на коронавирусную инфекцию

По данным источников, мужчина сразу же попал в отделение интенсивной терапии. 

Совсем недавно Линдеманн и его группа были в России и давали концерты в Москве. Поклонники, посетившие яркие шоу, были не на шутку встревожены.

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

На связь с отечественными фанатами рок-группы решила выйти Светлана Лобода. Напомним, ходят слухи, что Тилль является отцом младшей дочери певицы. 

В своем микроблоге звезда разместила официальное заявление Rammstein о состоянии Линдеманна. 

К счастью, COVID-19 у артиста не подтвердился! Как оказалось, врач просто порекомендовал мужчине обратиться в больницу из-за появившейся температуры — в сегодняшних реалиях лучше перестраховаться. 

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Кажется, с Тиллем Линдеманном все в порядке!
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«Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — гласит заявление о здоровье артиста. 

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28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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