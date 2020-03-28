27 марта иностранные СМИ сообщили, что лидер группы Rammstein, 57-летний Тилль Линдеманн, был госпитализирован в Берлине с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным источников, мужчина сразу же попал в отделение интенсивной терапии.

Совсем недавно Линдеманн и его группа были в России и давали концерты в Москве. Поклонники, посетившие яркие шоу, были не на шутку встревожены.