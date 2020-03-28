«Никогда не думала, что выложу это фото. В ноябре 2014-го я была изолирована по состоянию здоровья. На протяжении двух месяцев я видела только врачей в белых халатах и масках, маму и мужа. За это время мне ни разу не было ни одиноко, ни страшно. Иногда приходила тревога: что будет с теми, кто останется без меня, в случае, если я не справлюсь? А еще я мечтала о том, как когда-нибудь схожу с семьей в любимый ресторан, с подружками в хороший спа, забудусь от искусства, стоя посередине какого-нибудь огромного музея…» — написала Георгиева.



Женщина поведала, что в течение года врачи запрещали ей контактировать с посторонними, чтобы не подвергать риску и без того слабый иммунитет.

«Я жила в надежде, что я на пути к победе, что лучшее у меня впереди, что все это — страшный сон, и он скоро закончится. 24 июля 2015-го сон закончился. Я проснулась счастливая и написала всем своим друзьям письма благодарности за их поддержку, любовь и веру в меня», — вспоминает бизнесвумен.