«Ему всегда было мало»: Наталья Гулькина рассказала о сексуально неуравновешенном муже и множестве абортов

К сожалению, Наталье Гулькиной всегда не везло с мужчинами. С особой горечью певица вспоминает брак со своим концертным директором Константином Терентьевым. 

Наталья Гулькина
Наталья Гулькина

28 марта Наталья Гулькина стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой 56-летняя певица вспомнила о своей карьеры в группах «Мираж» и «Звезды», а также о личной жизни. 

Наталья была официально замужем четыре раза. У нее есть 20-летняя дочь Яна от третьего брака. 

Гулькина считает неудачными все свои замужества. Однако больше проблем артистке доставил брак с ее концертным директором Константином Терентьевым. 

Наталья Гулькина

Мужчина обещал красавице золотые горы и, самое главное, гастрольный тур по всему СССР. Однако вместо этого он постоянно ранил сердце избранницы своей неверностью. 

Гулькина считает, что Терентьев страдал болезненной тягой к прекрасному полу.  

«Человек был сексуально неуравновешен. Ему надо было в день по несколько раз! А я была на гастролях и мне было тяжело. Мне кажется, это патология», — рассказала женщина Лере Кудрявцевой. 

...
Наталья Гулькина стала героиней передачи «Секрет на миллион»
1 из 10

К тому же супруг Гулькиной всегда настаивал на интиме без предохранения. Исполнительница с горечью вспоминает, как много абортов ей пришлось сделать в тот период своей жизни.

«Я просто выла от полученных проблем со здоровьем. А он мне из-за этого и стал изменять», — объяснила знаменитость. 

29 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Когда женщина или мужчина плохо говорит о своих бывших - стоит задуматься, а не в вас ли самих проблема? Почему именно к вам цепляются такие отрицательные персонажи? В отношениях должны работать двое. И распад этих отношений всегда на совести двоих
  • Неужели она правда думает, что кому то интересны ее грязные трусы сто летней давности
  • А спираль нельзя было поставить

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633