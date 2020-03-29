28 марта Наталья Гулькина стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой 56-летняя певица вспомнила о своей карьеры в группах «Мираж» и «Звезды», а также о личной жизни.

Наталья была официально замужем четыре раза. У нее есть 20-летняя дочь Яна от третьего брака.

Гулькина считает неудачными все свои замужества. Однако больше проблем артистке доставил брак с ее концертным директором Константином Терентьевым.