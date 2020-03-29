28 марта Наталья Гулькина стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой 56-летняя певица вспомнила о своей карьеры в группах «Мираж» и «Звезды», а также о личной жизни.
Наталья была официально замужем четыре раза. У нее есть 20-летняя дочь Яна от третьего брака.
Гулькина считает неудачными все свои замужества. Однако больше проблем артистке доставил брак с ее концертным директором Константином Терентьевым.
Мужчина обещал красавице золотые горы и, самое главное, гастрольный тур по всему СССР. Однако вместо этого он постоянно ранил сердце избранницы своей неверностью.
Гулькина считает, что Терентьев страдал болезненной тягой к прекрасному полу.
«Человек был сексуально неуравновешен. Ему надо было в день по несколько раз! А я была на гастролях и мне было тяжело. Мне кажется, это патология», — рассказала женщина Лере Кудрявцевой.
К тому же супруг Гулькиной всегда настаивал на интиме без предохранения. Исполнительница с горечью вспоминает, как много абортов ей пришлось сделать в тот период своей жизни.
«Я просто выла от полученных проблем со здоровьем. А он мне из-за этого и стал изменять», — объяснила знаменитость.
29 марта 2020 · ·
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