Дочь Екатерины Климовой выросла писаной красавицей. Звездная наследница с удовольствием участвует в фотосессиях, а результатами делится в Инстаграме.
Новый снимок не мог не привлечь внимания пользователей — на нем Лиза особенно сильно похожа на маму.
На фото 18-летняя дочь актрисы позирует в черной толстовке. Девушка распустила волосы, а губы накрасила алой помадой.
«Два солнца смотрят друг на друга», — подписала снимок Лиза. Сложно не согласиться!
Фото мгновенно собрало множество восхищенных комментариев: «Какая же красивая», «Вся в маму!», «Восхитительная внешность», «Ну очень на маму похожа».
Екатерина Климова также оставила комплимент красавице-дочке. Актриса написала: «Солнышко мое».
30 марта 2020 · ·
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