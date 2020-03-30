Дочь Екатерины Климовой выросла писаной красавицей. Звездная наследница с удовольствием участвует в фотосессиях, а результатами делится в Инстаграме.

Новый снимок не мог не привлечь внимания пользователей — на нем Лиза особенно сильно похожа на маму.