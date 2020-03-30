Зеленые глаза, алые губы: 18-летняя дочь Екатерины Климовой произвела фурор в Сети

18-летняя Лиза Хорошилова взяла от звездной мамы все самое лучшее — каштановые волосы, зеленые глаза и благородные черты лица. Смотрите сами!

Дочь Екатерины Климовой выросла писаной красавицей. Звездная наследница с удовольствием участвует в фотосессиях, а результатами делится в Инстаграме.

Новый снимок не мог не привлечь внимания пользователей — на нем Лиза особенно сильно похожа на маму.

На фото 18-летняя дочь актрисы позирует в черной толстовке. Девушка распустила волосы, а губы накрасила алой помадой. 

«Два солнца смотрят друг на друга», — подписала снимок Лиза. Сложно не согласиться!

Фото мгновенно собрало множество восхищенных комментариев: «Какая же красивая», «Вся в маму!», «Восхитительная внешность», «Ну очень на маму похожа».

...
Елизавета Хорошилова выросла настоящей красоткой
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Екатерина Климова также оставила комплимент красавице-дочке. Актриса написала: «Солнышко мое».

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

7
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  • Это девочка себя с солнцем сравнила? Странновато для 18 лет.
  • Что с ногой на 8 фотке???
  • Она еще подросток, пока черты лица не совсем созрели, в таком возрасте девушки обычно больше миловидные, чем красивые. Вырастет и будет привлекательнее мамы, это точно.
  • У них вся жизнь происходит в Сети.
  • Я посмотрела. Абсолютно ничего интересного не увидела.
  • Симпатичная девушка, но мама намного интереснее.
  • Обычная симпатичная девушка. Не более. Мама, кстати, просто ухоженная дама. Не более

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