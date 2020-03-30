«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в ''Интернах''. И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — разоткровенничалась звезда.