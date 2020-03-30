После секс-скандала из-за съемок в фильме «Текст» к Кристине Асмус приковано пристальное внимание общественности и прессы. Впрочем, актриса продолжает выкладывать в Инстаграм откровенные фотографии, а в разговоре с журналистами делится личными подробностями своей семейной жизни.
Так, в блиц-опросе Peopletalk Асмус рассказала, когда в нее влюбился Харламов и почему она приобрела в секс-шопе костюм медсестры.
«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в ''Интернах''. И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — разоткровенничалась звезда.
Также Кристина призналась, что Гарик не очень любит светские выходы и больше ценит естественную красоту: «Самое большое количество комплиментов я от него получаю, когда я в пижаме, с дулей и без макияжа».
30 марта 2020 · ·
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