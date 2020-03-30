«Я как-то купила костюмчик медсестры»: Кристина Асмус рассказала о ролевых играх с Гариком Харламовым

31-летняя актриса рассказала об отношениях с мужем и даже раскрыла некоторые подробности их интимной жизни.

После секс-скандала из-за съемок в фильме «Текст» к Кристине Асмус приковано пристальное внимание общественности и прессы. Впрочем, актриса продолжает выкладывать в Инстаграм откровенные фотографии, а в разговоре с журналистами делится личными подробностями своей семейной жизни.

Так, в блиц-опросе Peopletalk Асмус рассказала, когда в нее влюбился Харламов и почему она приобрела в секс-шопе костюм медсестры.

«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в ''Интернах''. И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — разоткровенничалась звезда.

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Кристина Асмус рассказала о ролевых играх с мужем
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Также Кристина призналась, что Гарик не очень любит светские выходы и больше ценит естественную красоту: «Самое большое количество комплиментов я от него получаю, когда я в пижаме, с дулей и без макияжа».

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вообще не представляю харламова в этом процессе))
  • Вот дурак променял нормальную жену на порно актрису.Теперь вся страна над рогоносцем смееться.Такие деньги у Харламова и жена лёгкого поведения.
  • Когда очень хочешь быть сексуальной богиней, а на самом деле серая мыщ (сейчас «мышь» вроде так пишут) 😁
  • Кого может возбудить этот ходячий антисекс? Ну серьёзно 😄
  • Кристи, остановись! Мы уже все особенности твоего тела знаем, благодаря фильмам. Теперь будем знать вашу личную жизнь с Бульдогом, а это же травма для психики)

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