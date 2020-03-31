«Оксану жалко»: Джиган опубликовал свое голое фото в наручниках

Рэпер Джиган не устает подкидывать нам все новые темы для обсуждения. На этот раз он превзошел сам себя и опубликовал фото без одежды. Совсем.

В кадре музыкант идет куда-то по длинному коридору со связанными сзади руками и в компании двух суровых охранников. Что это было, не понял никто.