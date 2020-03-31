«Оксану жалко»: Джиган опубликовал свое голое фото в наручниках

Рэпер Джиган не устает подкидывать нам все новые темы для обсуждения. На этот раз он превзошел сам себя и опубликовал фото без одежды. Совсем.
В кадре музыкант идет куда-то по длинному коридору со связанными сзади руками и в компании двух суровых охранников. Что это было, не понял никто.
Одни решили, что это кадр со съемок нового клипа Джигана, другие — что рэпер показал, за какие проступки его арестовали и отправили в рехаб в начале месяца.
Все сошлись лишь в одном — Оксана Самойлова такого явно не заслужила. «Оксану жалко», «Джиган, совсем кукухой поехал?», «Не употребляйте, народ, это сломает вашу жизнь», — писали комментаторы под постом.
Да что там, даже Тимати, посмотрев на поведение бывшего друга, предложил ему свою помощь.
Напомним, из-за проблем с запрещенными веществами в начале марта Джиган угодил в реабилитационную клинику, а параллельно с этим у него начались и проблемы в семье, в которой буквально за две недели до этого родился четвертый ребенок, сын Давид.
31 марта 2020 · ·
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