«Оксану жалко»: Джиган опубликовал свое голое фото в наручниках

Сейчас Оксане Самойловой нужна поддержка как никогда. Ее муж продолжает вести себя неадекватно.

Рэпер Джиган не устает подкидывать нам все новые темы для обсуждения. На этот раз он превзошел сам себя и опубликовал фото без одежды. Совсем.

В кадре музыкант идет куда-то по длинному коридору со связанными сзади руками и в компании двух суровых охранников. Что это было, не понял никто. 

Одни решили, что это кадр со съемок нового клипа Джигана, другие — что рэпер показал, за какие проступки его арестовали и отправили в рехаб в начале месяца. 

Все сошлись лишь в одном — Оксана Самойлова такого явно не заслужила. «Оксану жалко», «Джиган, совсем кукухой поехал?», «Не употребляйте, народ, это сломает вашу жизнь», — писали комментаторы под постом.

Да что там, даже Тимати, посмотрев на поведение бывшего друга, предложил ему свою помощь. 

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В семье Оксаны Самойловой и Джигана кризис
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Напомним, из-за проблем с запрещенными веществами в начале марта Джиган угодил в реабилитационную клинику, а параллельно с этим у него начались и проблемы в семье, в которой буквально за две недели до этого родился четвертый ребенок, сын Давид.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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