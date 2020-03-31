Рианна навсегда вошла в историю моды как первая женщина, появившаяся на обложке глянцевого издания в дюраге — это бандана, которая символизирует культуру афроамериканцев.

Раньше ее носили только рабы и представители низшего класса, однако теперь это просто модный аксессуар, который служит для сохранения прически. И Ри-Ри увековечила дюраг в съемке Стивена Кляйна для британского Vogue.