Рианна навсегда вошла в историю моды как первая женщина, появившаяся на обложке глянцевого издания в дюраге — это бандана, которая символизирует культуру афроамериканцев.
Раньше ее носили только рабы и представители низшего класса, однако теперь это просто модный аксессуар, который служит для сохранения прически. И Ри-Ри увековечила дюраг в съемке Стивена Кляйна для британского Vogue.
C журналистом издания певица поговорила о своем будущем — и достаточно откровенно. Выяснилось интересное: оказывается, Рианне надоело ждать «того самого». Ей уже 32 года! Девушка хочет семью, а именно — детей. Мужа не обязательно.
«Хочу троих или четверых. Рожу ли я их сама для себя? Да!» — заявила барбадосская красавица, уточнив, что хочет стать многодетной мамой в ближайшие 10 лет.
Конечно, певица понимает, что на нее тут же обрушится шквал критики. «Я вижу, что общество осуждает женщин, когда им говорят: ''О, ты неправильно все делаешь...'' Оно преуменьшает тебя как мать, если у твоих детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, — это счастье и здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка, — это любовь», — говорит Рианна.
И если певица уверена в том, что в довольно скором времении станет многодетной мамой, то в своей музыке она сомневается и не торопится выпускать новый альбом: «Не могу сказать, когда он выйдет, но я агрессивно работаю над музыкой. Не хочу, чтобы мои альбомы были похожи. Нет же никаких правил, никакого формата. Просто хорошая музыка и все».
31 марта 2020 · ·
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