Кучерявый купидон: как выглядел Джиган, когда был маленьким

После очередной порции неадекватных видео Джиган решил вернуться к корням и показал свое детское фото. Кто бы мог подумать, что в детстве рэпер был сущим ангелом с золотистыми кудрями.

Джиган дает все больше поводов для того, чтобы усомниться в качестве лечения, полученного в рехабе. Этой ночью рэпер выложил кадры, на которых запечатлен полностью голым, в наручниках и в сопровождении охранников.

Утром в Инстаграме знаменитости появилось архивное фото с отцом. «Папа дома! Gangsta Paradise! Отец! Ты Ювелир! Алик Джи! и его Ган! Дэнни!» — подписал снимок рэпер.

Если отвлечься от расшифровок странных посланий, которыми рэпер заполонил свои соцсети, то заметим, что в детстве Джиган был чудесным златокудрым мальчишкой!

Спорим, никто и представить не мог, что из этого купидона вырастет накачанный бородатый мужчина, у которого будут четверо своих таких же малышей.

В Сети появилась версия, что идея выложить детское фото Джигану пришла не просто так. 30 марта Дрейк поделился снимками своего двухлетнего сына, который тоже родился натуральным кудрявым блондином.

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Джиган показал, как выглядел в детстве
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Учитывая, что рэперы знакомы, быть может, грядет новый флешмоб? Мы были бы не против посмотреть на это.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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