Кучерявый купидон: как выглядел Джиган, когда был маленьким

Джиган дает все больше поводов для того, чтобы усомниться в качестве лечения, полученного в рехабе. Этой ночью рэпер выложил кадры, на которых запечатлен полностью голым, в наручниках и в сопровождении охранников.
Утром в Инстаграме знаменитости появилось архивное фото с отцом. «Папа дома! Gangsta Paradise! Отец! Ты Ювелир! Алик Джи! и его Ган! Дэнни!» — подписал снимок рэпер.
Если отвлечься от расшифровок странных посланий, которыми рэпер заполонил свои соцсети, то заметим, что в детстве Джиган был чудесным златокудрым мальчишкой!
Спорим, никто и представить не мог, что из этого купидона вырастет накачанный бородатый мужчина, у которого будут четверо своих таких же малышей.
В Сети появилась версия, что идея выложить детское фото Джигану пришла не просто так. 30 марта Дрейк поделился снимками своего двухлетнего сына, который тоже родился натуральным кудрявым блондином.
Учитывая, что рэперы знакомы, быть может, грядет новый флешмоб? Мы были бы не против посмотреть на это.
31 марта 2020 · ·
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