Кучерявый купидон: как выглядел Джиган, когда был маленьким

Джиган дает все больше поводов для того, чтобы усомниться в качестве лечения, полученного в рехабе. Этой ночью рэпер выложил кадры, на которых запечатлен полностью голым, в наручниках и в сопровождении охранников.

Утром в Инстаграме знаменитости появилось архивное фото с отцом. «Папа дома! Gangsta Paradise! Отец! Ты Ювелир! Алик Джи! и его Ган! Дэнни!» — подписал снимок рэпер.