30 марта Алексей Долматов вышел на прогулку со своей собакой. Рэпер держал овчарку Гуччи на поводке и пообещал, что не отойдет дальше 100 метров от дома, чтобы не нарушить правила карантина. Гуф снимал процесс на камеру, ведя прямой эфир в Инстаграме.

В какой-то момент в кадре оказался соседский лабрадор. «Кто тут на районе появился без поводка?» — с усмешкой спросил рэпер. Овчарка накинулась на лабрадора, и вместо того, чтобы оттянуть своего пса, Гуф продолжал снимать. Да еще и с энтузиазмом комментировал происходящее.