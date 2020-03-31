30 марта Алексей Долматов вышел на прогулку со своей собакой. Рэпер держал овчарку Гуччи на поводке и пообещал, что не отойдет дальше 100 метров от дома, чтобы не нарушить правила карантина. Гуф снимал процесс на камеру, ведя прямой эфир в Инстаграме.
В какой-то момент в кадре оказался соседский лабрадор. «Кто тут на районе появился без поводка?» — с усмешкой спросил рэпер. Овчарка накинулась на лабрадора, и вместо того, чтобы оттянуть своего пса, Гуф продолжал снимать. Да еще и с энтузиазмом комментировал происходящее.
Справедливости ради стоит отметить, что Гуф все же говорил своей собаке «Фу», однако овчарка продолжала кусать лабрадора, тянуть его за уши и пытаться прижать к земле. Долматов мог оттащить свою собаку от соседской, которая, кстати, не проявляла признаков агрессии, но Алексей только горделиво сказал: «Я вообще могу спустить ее с поводка». Мол, может быть и не такое.
Спустя несколько минут к соседской собаке подбежали хозяева. Гуф спросил их: «Что, мало вам этого? Мало?» Соседи не поняли вопроса. Оказалось, что рэпер решил их проучить. «Ну а чего вы отпускаете без поводка?» — поинтересовался Долматов. Хозяева ответили, что питомец убежал, и забрали покалеченную собаку домой.
Кадры жестокого видео авторства Гуфа разлетелись по Сети. Пользователи бурно обсуждают произошедшее. Зоозащитники пытаются добиться для Долматова наказания, однако, по мнению президента центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, доказать факт жестокого обращения с животными будет не так-то просто.
«В идеале нужно привлечь не Гуфа к ответственности, а тех хозяев, кто отпустил в свободный выгул собак, но в нашей стране это невозможно. Что же касаемо поступка владельца овчарки, то к ответственности его привлечь можно, но это не так легко. На видео не просматривается факт натравливания и собаке не было нанесено серьезных травм. Поэтому по 245 статье ''жестокое обращение с животными'' его привлечь будет сложно», — заявила зоозащитник в эфире НСН.
Непонятно, чем закончится эта история, а пока в Сети набирает популярность хештег #гуф_извинись_перед_лабрадором. Ольга Орлова опубликовала запись с этим тегом и обратилась к Гуфу.
«Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш?! Что было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки, я готова полностью оказать помощь вашей собаке, от медицинской до юридической. Я возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным!» — эмоционально сказала знаменитость.
31 марта 2020 · ·
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