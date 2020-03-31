«Он же болен»: Айза встала на защиту Гуфа после инцидента с травлей собаки

После выходки Гуфа с травлей собаки на него ополчились звезды и зоозащитники по всей России. Айза Анохина вышла на связь с журналистами и объяснила, в чем причина подобного поведения бывшего мужа.

Айза и Гуф

Високосный 2020-й начался для некоторых российских рэперов, мягко говоря, не очень. Пока Джиган продолжает вести прямые эфиры в Инстаграме и выкладывать неоднозначные фото, Гуф, который не так давно стал его «братом», тоже «спустил поводья». Причем как в переносном смысле слова, так и в буквальном.

Онлайн-трансляция, во время которой он натравил свою собаку на другую (в результате чего лабрадор, гулявший без поводка, получил ранения), шокировала многих. Зоозащитники из организации «Зооправо» потребовали немедленно привлечь Гуфа к ответственности. На их сторону встали и звезды. Так, известная любительница собак Ольга Орлова написала эмоциональное послание, в котором задалась вопросом — возможно, не рэпера нужна спасать, а наш мир от него?

Вся эта малоприятная ситуация ранила Айзу Анохину, бывшую жену Гуфа, с которым у нее, судя по всему, только-только наладились отношения. Она вышла на связь с журналистами портала 360tv и объяснила, что же происходит на самом деле. 

«Он не натравливал. Он очень любит животных, сразу хочу это сказать. Алексей не очень здоров сам по себе. Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить, это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак», — поведала Анохина.

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Айза Анохина вынуждена была объяснить шокирующее поведение экс-супруга
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Медиадива рассказала, что Гуфу в этой ситуации можно лишь посочувствовать. «Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает. Он хотел оттаскивать Гуччи от собаки, я видео смотрела, но он просто вышел в эфир и заигрался», — призналась знаменитость. 

По сообщению того же издания, 30 марта Гуфа отправили в клинику, где сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей. 

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Психически больной человек гуляет с овчаркой. Ну давайте посочувствуем ему.
  • Какая же неприятная физиономия у этого Гуфа. В глазах - пустота.
  • Ужас какой-то, одни ненормальные кругом. И у всех жажда публичности, все хотят в звезды.
  • Если болен, то должен лечиться, а не разруливать по улицам, не?

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