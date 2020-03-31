«Он же болен»: Айза встала на защиту Гуфа после инцидента с травлей собаки

Високосный 2020-й начался для некоторых российских рэперов, мягко говоря, не очень. Пока Джиган продолжает вести прямые эфиры в Инстаграме и выкладывать неоднозначные фото, Гуф, который не так давно стал его «братом», тоже «спустил поводья». Причем как в переносном смысле слова, так и в буквальном.



Онлайн-трансляция, во время которой он натравил свою собаку на другую (в результате чего лабрадор, гулявший без поводка, получил ранения), шокировала многих. Зоозащитники из организации «Зооправо» потребовали немедленно привлечь Гуфа к ответственности. На их сторону встали и звезды. Так, известная любительница собак Ольга Орлова написала эмоциональное послание, в котором задалась вопросом — возможно, не рэпера нужна спасать, а наш мир от него?