37-летний Максим Матвеев познакомился с Елизаветой Боярской задолго до их свадьбы. Актеры встретились на пробах картины «1612: Хроники Смутного времени», который вышел в 2007-м году. Между будущим супругами проскочила искра, однако артисты не стали развивать отношения.

Позже Максим и Елизавета снова пересеклись на съемочной площадке. Актерам достались роли возлюбленных в фильме «Не скажу», и тут уже они не смогли сдержать чувств — завязался служебный роман.