37-летний Максим Матвеев познакомился с Елизаветой Боярской задолго до их свадьбы. Актеры встретились на пробах картины «1612: Хроники Смутного времени», который вышел в 2007-м году. Между будущим супругами проскочила искра, однако артисты не стали развивать отношения.
Позже Максим и Елизавета снова пересеклись на съемочной площадке. Актерам достались роли возлюбленных в фильме «Не скажу», и тут уже они не смогли сдержать чувств — завязался служебный роман.
Ситуацию осложнял тот факт, что Матвеев был женат на Яне Сексте. Пара прожила вместе всего лишь год и рассталась из-за романа актера на стороне. Максиму до сих пор сложно вспоминать то время: «Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было».
Матвеев отметил, что взаимопонимания бывшим супругам удалось достичь прежде всего благодаря Яне. «Тут, мне кажется, нужно отдать должное ей, ее мудрости и силе, способности принять ситуацию», — сказал он.
К счастью, Матвееву удалось сохранить теплые отношения с бывшей избранницей. Сейчас Яна замужем за композитором Дмитрием Мариным и воспитывает с ним дочь Анну.
31 марта 2020 · ·
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