Как Максиму Матвееву удалось сохранить отношения с экс-супругой после измены с Елизаветой Боярской

Максим Матвеев редко говорит о своей личной жизни, но иногда все же приоткрывает завесу тайны. Актер счастлив в браке уже 10 лет, но для этого ему пришлось пережить тяжелый развод.

37-летний Максим Матвеев познакомился с Елизаветой Боярской задолго до их свадьбы. Актеры встретились на пробах картины «1612: Хроники Смутного времени», который вышел в 2007-м году. Между будущим супругами проскочила искра, однако артисты не стали развивать отношения.

Позже Максим и Елизавета снова пересеклись на съемочной площадке. Актерам достались роли возлюбленных в фильме «Не скажу», и тут уже они не смогли сдержать чувств — завязался служебный роман.

Ситуацию осложнял тот факт, что Матвеев был женат на Яне Сексте. Пара прожила вместе всего лишь год и рассталась из-за романа актера на стороне. Максиму до сих пор сложно вспоминать то время: «Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было».

Матвеев отметил, что взаимопонимания бывшим супругам удалось достичь прежде всего благодаря Яне. «Тут, мне кажется, нужно отдать должное ей, ее мудрости и силе, способности принять ситуацию», — сказал он.

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Яна Сексте и Максим Матвеев были женаты с 2008-й по 2009 год
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К счастью, Матвееву удалось сохранить теплые отношения с бывшей избранницей. Сейчас Яна замужем за композитором Дмитрием Мариным и воспитывает с ним дочь Анну.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Матвеев с Боярской как из одного инкубатора.

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