Почему в ближайшее время Оксана Самойлова и Джиган не смогут развестись

31 марта Оксана Самойлова сообщила, что разводится с Джиганом после 10 лет брака. Но, кажется, в ближайшее время это не произойдет. Причина в пандемии.

Джиган, Оксана Самойлова

В марте идеальная жизнь Оксаны Самойловой рассыпалась в прах. Бизнесвумен называла месяц худшим в своей жизни и переживала за детей. После того, как Джиган угодил в рехаб в Америке, а, вернувшись в Россию, начал вести себя странно, многие ждали развязки этой истории. Или супруги должны были помириться, или же разойтись. Третьего не дано. Точку поставила сама Оксана, сообщив, что она подает на развод.

Оксана Самойлова, Джиган

Однако вряд ли рэперу и бизнесвумен удастся так быстро разойтись, как, возможно, хотелось бы Самойловой. Ведь ее разводу может помешать решение властей, если оно будет принято.

31 марта стало известно, что Минюст России выступил с предложением временно запретить регистрацию браков и разводов в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Поэтому с решительными мерами супругам, возможно, придется подождать до того, пока обстановка в стране не стабилизируется. Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

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У Джигана и Оксаны Самойловой подрастают четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя и малыш Давид, родившийся 18 февраля 2020-го.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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