Однако вряд ли рэперу и бизнесвумен удастся так быстро разойтись, как, возможно, хотелось бы Самойловой. Ведь ее разводу может помешать решение властей, если оно будет принято.

31 марта стало известно, что Минюст России выступил с предложением временно запретить регистрацию браков и разводов в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Поэтому с решительными мерами супругам, возможно, придется подождать до того, пока обстановка в стране не стабилизируется. Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.