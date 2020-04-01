Итак, 31 марта в телеграм-канале Яны Рудковской появилась занятная версия о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. По мнению продюсера, пара не разводится на самом деле — эта история просто круто разыгранный сценарий.
Рудковская заявила, что с нетерпением ожидает съемок реалити-шоу о семье звезд и отметила, что очень хорошо относится и к Оксане, и к Джигану.
На следующий день Рудковская связалась с Самойловой, чтобы подтвердить или опровергнуть свою версию громких событий, а затем поделилась результатами с подписчиками канала «Голубь Мира».
«Разговаривала только что с Оксаной Самойловой. Денис хотел снимать реалити, но, видимо, серьезные проблемы оказались сильнее его и всех планов! Я очень надеюсь, что все у него будет хорошо и он справится! Оксане сил и мужества в такое сложное для нее время. Зауважала еще больше!» — сообщила продюсер.
Судя по всему, неадекватные посты и прямые эфиры — совсем не часть пиар-компании семейства... Присоединяемся к Яне и желаем Оксане сил.
1 апреля 2020 · ·
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