Яна Рудковская пообщалась с Оксаной Самойловой и узнала о планах Джигана

Яна Рудковская назвала развод пары чистой воды пиаром, а затем решила удостовериться в своей версии происходящего. 1 апреля звезда поделилась результатами своего «расследования».

Итак, 31 марта в телеграм-канале Яны Рудковской появилась занятная версия о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. По мнению продюсера, пара не разводится на самом деле — эта история просто круто разыгранный сценарий

Рудковская заявила, что с нетерпением ожидает съемок реалити-шоу о семье звезд и отметила, что очень хорошо относится и к Оксане, и к Джигану.

На следующий день Рудковская связалась с Самойловой, чтобы подтвердить или опровергнуть свою версию громких событий, а затем поделилась результатами с подписчиками канала «Голубь Мира».

«Разговаривала только что с Оксаной Самойловой. Денис хотел снимать реалити, но, видимо, серьезные проблемы оказались сильнее его и всех планов! Я очень надеюсь, что все у него будет хорошо и он справится! Оксане сил и мужества в такое сложное для нее время. Зауважала еще больше!» — сообщила продюсер.

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Яна Рудковская не верила, что Самойлова с Джиганом разводятся
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Судя по всему, неадекватные посты и прямые эфиры — совсем не часть пиар-компании семейства... Присоединяемся к Яне и желаем Оксане сил.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Еще раз лишний раз убедилась что Рудковская та еще ...., и душу перед ней лучше не выворачивать.
  • Яна видимо хочет сделать шоу на этой "семейной беде" Джигана, потому и звонила, предложила быть продюсером

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