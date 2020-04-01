Итак, 31 марта в телеграм-канале Яны Рудковской появилась занятная версия о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. По мнению продюсера, пара не разводится на самом деле — эта история просто круто разыгранный сценарий.

Рудковская заявила, что с нетерпением ожидает съемок реалити-шоу о семье звезд и отметила, что очень хорошо относится и к Оксане, и к Джигану.

На следующий день Рудковская связалась с Самойловой, чтобы подтвердить или опровергнуть свою версию громких событий, а затем поделилась результатами с подписчиками канала «Голубь Мира».