«Хочу стать счастливой не назло, а вопреки»: бывшая жена Ивлева обратилась к фанатам после измены супруга

Экс-супруга и дети известного шеф-повара до сих пор тяжело переживают его уход из семьи к молодой девушке, однако Мария Ивлева готова начать новую жизнь.

В начале марта в семье Константина Ивлева прогремел скандал. Известный шеф-повар ушел от жены к 28-летней любовнице. Для экс-супруги Константина его роман на стороне стал неожиданностью. Мария до сих пор тяжело переживает предательство мужа. 

Дети Ивлева встали на сторону матери. «Это переломило их сознание и веру в отца как в порядочного человека», — отметила женщина.

Впрочем, в разговоре со своими подписчиками она объяснила, что не собирается зацикливаться на неприятном эпизоде в личной жизни. На вопрос, счастлива ли она сейчас, бывшая жена Ивлева ответила обнадеживающе.

«Наконец-то, да и очень. И это без сарказма… Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», — сказала Мария.

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Константин Ивлев ушел от жены к симпатичной девушке
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Она также опубликовала снимок букета, намекнув, что и ее личная жизнь постепенно налаживается. «Мои любимые, весенние, сочные, хрустящие тюльпаны, и спасибо тому, кто мне их дарит», — заинтриговала Ивлева.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ужас, и с этим мордастым еще кто-то спит?!
  • Хочешь - стань, только не болтай об этом. И лучше займись детьми, у который видимо сексизм в виде "этожматьонасвятая" прошит с самого рождения

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