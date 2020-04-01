В начале марта в семье Константина Ивлева прогремел скандал. Известный шеф-повар ушел от жены к 28-летней любовнице. Для экс-супруги Константина его роман на стороне стал неожиданностью. Мария до сих пор тяжело переживает предательство мужа.

Дети Ивлева встали на сторону матери. «Это переломило их сознание и веру в отца как в порядочного человека», — отметила женщина.