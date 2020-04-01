В начале марта в семье Константина Ивлева прогремел скандал. Известный шеф-повар ушел от жены к 28-летней любовнице. Для экс-супруги Константина его роман на стороне стал неожиданностью. Мария до сих пор тяжело переживает предательство мужа.
Дети Ивлева встали на сторону матери. «Это переломило их сознание и веру в отца как в порядочного человека», — отметила женщина.
Впрочем, в разговоре со своими подписчиками она объяснила, что не собирается зацикливаться на неприятном эпизоде в личной жизни. На вопрос, счастлива ли она сейчас, бывшая жена Ивлева ответила обнадеживающе.
«Наконец-то, да и очень. И это без сарказма… Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», — сказала Мария.
Она также опубликовала снимок букета, намекнув, что и ее личная жизнь постепенно налаживается. «Мои любимые, весенние, сочные, хрустящие тюльпаны, и спасибо тому, кто мне их дарит», — заинтриговала Ивлева.
1 апреля 2020 · ·
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