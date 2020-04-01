Алекса рассталась с возлюбленным после 4-х лет отношений

Алекса встречалась с предпринимателем Артуром, вместе с которым они управляли ювелирным брендом. Теперь она начнет новую главу своей жизни.

Алекса

Алекса не относится к тем знаменитостям, которые привыкли выставлять свою личную жизнь напоказ. Она на протяжении нескольких лет встречалась с предпринимателем Артуром, но совместными снимками делилась не так уж часто. Пользователи Сети иной раз предполагали, что молодые люди расстались, однако всякий раз певица опровергала эти слухи.

Алекса

Однако на днях девушка сообщила, что действительно приняла решение разойтись со своим возлюбленным. В беседе с порталом Peopletalk Алекса призналась, что не жалеет о случившемся. Звезда заметила, что ей, как и многим другим людям, было свойственно идеализировать своего партнера.

«Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность», — разоткровенничалась Алекса.

...
Алекса редко делится подробностями личной жизни
1 из 10

Кроме того, певица заметила, что больше не занимается своим ювелирным Домом Alexa Jewelry. Бизнес теперь принадлежит ее бывшему возлюбленному. «Больше я к этому бренду не имею никакого отношения и за качество теперь тоже не отвечаю», — коротко сказала выпускница «Фабрики звезд».

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • По ней видно насколько она самовлюбленная и высокомерная. Она очень рвется стать номер один, просто пока не получалось у нее.
  • Да вы что? Вот это новость так новость. Не засну теперь.
  • Хорошенькая она была во времена Фабрики, по мне лучше следующих пассий Тимати. Зачем эти улучшайзинги начала делать?
  • Почему она «звезда»? У нее было несколько песен на фабрике Звёзд лет 17 назад. Попала она туда явно по связям родителей. Это вроде очевидно. Потом она прославилась тем что обточила нос и накачала громаднейшие губы пельмени. Ну и всё как-бы... При этом она считается звездой?

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633