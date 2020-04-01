Алекса рассталась с возлюбленным после 4-х лет отношений

Однако на днях девушка сообщила, что действительно приняла решение разойтись со своим возлюбленным. В беседе с порталом Peopletalk Алекса призналась, что не жалеет о случившемся. Звезда заметила, что ей, как и многим другим людям, было свойственно идеализировать своего партнера.

«Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность», — разоткровенничалась Алекса.