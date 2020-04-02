33-летняя звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер подтвердила вторую беременность

Лейтон Мистер и Адам Броди, одна из самых закрытых пар Голливуда, скоро снова станут родителями. Подтверждение — на последних фото папарацци.

33-летняя Лейтон Мистер и ее 40-летний супруг Адам Броди отметили шестую годовщину свадьбы, а 1 апреля тайное стало явным — девушка скоро снова станет мамой.

Слухи о беременности Лейтон начали ходить еще в январе. Тогда в Сети появились снимки папарацци, и было только два варианта: либо Мистер беременна, либо она очень поправилась.

Комментариев от самой актрисы и ее мужа никто не ждал — эти товарищи ведут очень закрытый образ жизни и даже в Инстаграме не выкладывают семейных фотографий. Однако теперь все понятно без лишних слов.

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Адам Броди и Лейтон Мистер женаты уже шесть лет
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Напомним, Адам и Лейтон уже воспитывают дочь Арло, которая родилась в 2015 году. Поздравляем супругов с очередным прибавлением в семействе!

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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