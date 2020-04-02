33-летняя Лейтон Мистер и ее 40-летний супруг Адам Броди отметили шестую годовщину свадьбы, а 1 апреля тайное стало явным — девушка скоро снова станет мамой.
Слухи о беременности Лейтон начали ходить еще в январе. Тогда в Сети появились снимки папарацци, и было только два варианта: либо Мистер беременна, либо она очень поправилась.
Комментариев от самой актрисы и ее мужа никто не ждал — эти товарищи ведут очень закрытый образ жизни и даже в Инстаграме не выкладывают семейных фотографий. Однако теперь все понятно без лишних слов.
Напомним, Адам и Лейтон уже воспитывают дочь Арло, которая родилась в 2015 году. Поздравляем супругов с очередным прибавлением в семействе!
2 апреля 2020 · ·
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