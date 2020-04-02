33-летняя Лейтон Мистер и ее 40-летний супруг Адам Броди отметили шестую годовщину свадьбы, а 1 апреля тайное стало явным — девушка скоро снова станет мамой.

Слухи о беременности Лейтон начали ходить еще в январе. Тогда в Сети появились снимки папарацци, и было только два варианта: либо Мистер беременна, либо она очень поправилась.