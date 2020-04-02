43-летняя Дана Борисова не скрывает, что в ее жизни было немало самых разных периодов и проблем. Долгие годы звезда отечественного телевидения страдала от разного рода зависимостей.
Дана мало помнит о тех временах, так как, по своим же признаниям, почти никогда не была трезвой.
Ходят слухи, что в сложные моменты жизни Борисова занималась эскортом. И если раньше женщина лишь вскользь упоминала об этом факте, то теперь решила раскрыть все карты.
Знаменитость призналась, что ей действительно приходилось спать с мужчинами за деньги — правда, «всего 3-4 раза».
По словам Борисовой, за ночь с ней клиенты были готовы выложить до 300 тысяч рублей.
«Я приезжала на эти встречи, все что можно употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо, поэтому я всегда была пьяной», — поделилась телеведущая в разговоре с корреспондентом инстаграм-портала «Блокнот звезды».
Дана рассказала, что во время подобных встреч доходила до такой степени опьянения, что на нее начинали жаловаться клиенты. «Слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — резюмирует звезда.
2 апреля 2020 · ·
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