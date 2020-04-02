«Эскортом занималась, все что можно употребив»: Дана Борисова откровенно рассказала о сексе за деньги

Дана Борисова нередко делится с подписчиками шокирующими фактами из своей личной жизни. На этот раз телеведущая поведала, как встречалась с мужчинами за деньги. 

Дана Борисова
Дана Борисова

43-летняя Дана Борисова не скрывает, что в ее жизни было немало самых разных периодов и проблем. Долгие годы звезда отечественного телевидения страдала от разного рода зависимостей. 

Дана мало помнит о тех временах, так как, по своим же признаниям, почти никогда не была трезвой. 

Ходят слухи, что в сложные моменты жизни Борисова занималась эскортом. И если раньше женщина лишь вскользь упоминала об этом факте, то теперь решила раскрыть все карты. 

Дана Борисова

Знаменитость призналась, что ей действительно приходилось спать с мужчинами за деньги — правда, «всего 3-4 раза». 

По словам Борисовой, за ночь с ней клиенты были готовы выложить до 300 тысяч рублей.

«Я приезжала на эти встречи, все что можно употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо, поэтому я всегда была пьяной», — поделилась телеведущая в разговоре с корреспондентом инстаграм-портала «Блокнот звезды»

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Дана рассказала, что во время подобных встреч доходила до такой степени опьянения, что на нее начинали жаловаться клиенты. «Слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — резюмирует звезда. 

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • Молчание- золото...
  • Ну все поняли, что Дана про... рала все возможности быть хорошей ведущей и ей пришлось заниматься эскортом. Только зачем она об этом все время вспоминает???

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