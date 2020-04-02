43-летняя Дана Борисова не скрывает, что в ее жизни было немало самых разных периодов и проблем. Долгие годы звезда отечественного телевидения страдала от разного рода зависимостей.

Дана мало помнит о тех временах, так как, по своим же признаниям, почти никогда не была трезвой.

Ходят слухи, что в сложные моменты жизни Борисова занималась эскортом. И если раньше женщина лишь вскользь упоминала об этом факте, то теперь решила раскрыть все карты.